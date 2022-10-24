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İsveç ve Finlandiya’dan NATO açıklaması

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, ülkesinin Finlandiya ile aynı anda NATO üyeliğine kabul edilmesi gerektiğini söyledi. Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de bulunan Jonson ve Fin mevkidaşı Antti Kaikkonen, görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi. Jonson,”Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılma kararı tarihi bir karardır. NATO üyeliğine Finlandiya ile aynı anda kabul edilmeliyiz. Bunun için çalışmalar yapıyor, önlemler alıyoruz” ifadesini kullandı.

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İsveç ve Finlandiya’dan NATO açıklaması
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İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, ülkesinin Finlandiya ile aynı anda NATO üyeliğine kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de bulunan Jonson ve Fin mevkidaşı Antti Kaikkonen, görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi. Jonson,”Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılma kararı tarihi bir karardır. NATO üyeliğine Finlandiya ile aynı anda kabul edilmeliyiz. Bunun için çalışmalar yapıyor, önlemler alıyoruz” ifadesini kullandı.

Jonson, ayrıca Finlandiya’nın savunma ve güvenlik konusunda en yakın ortakları olduğunu belirtti.

Finlandiya Savunma Bakanı Kaikkonen da, İsveç’in ülkesinin en yakın ortağı olduğunu ve NATO’ya girildiğinde de bu ortaklığın devam edeceğini vurguladı.

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