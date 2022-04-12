Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya İsveç ve Finlandiyadan NATOya yeşil ışık Rusyanın endişesi giderek artıyor
AVRUPA

İsveç ve Finlandiya'dan NATO'ya yeşil ışık: Rusya'nın endişesi giderek artıyor

Rusya-Ukrayna savaşının gölgesinde, İsveç ve Finlandiya'da NATO üyeliğine verilen halk desteği gün geçtikçe artıyor. İki ülkenin de yöneticileri katılım kararının kısa bir süre içerisinde verileceğini açıkladı. Rusya cephesi ise bu gelişmeler karşısında endişeli. Açıklamalar peş peşe gelirken son olarak Kremlin sözcüsü Peskov, Rusya'nın kendi önlemleriyle durumu yeniden dengeleyeceğini belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
İsveç ve Finlandiyadan NATOya yeşil ışık: Rusyanın endişesi giderek artıyor
İsveç başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Başbakanı Sanna Marin

İsveç'in iktidar partisi, ülkenin NATO'ya katılıp katılmayacağını tartışmaya başladı, komşu Finlandiya da NATO konusunda haftalar içinde bir karara varılması planlanıyor

Her iki ülke de şimdiye kadar NATO'ya karşı mesafeli bir tavır izliyordu ancak Ukrayna'ya başlatılan işgal sonrası NATO üyeliğine verilen halk desteği neredeyse ikiye katlanarak İsveç'te yaklaşık yüzde 50 ve Finlandiya'da ise yüzde 60'a ulaştı.

İSVEÇ'İN GÜVENLİK POZİSYONU KÖKTEN DEĞİŞTİ

İsveç'in başbakan Magdalena Andersson savaşın patlak vermesiyle birlikte NATO'ya yeşil ışık yakarak katılımı tartışmaya hazır olduğunu belirtti. İktidar partisinden “Rusya Ukrayna'yı işgal ettiğinde, İsveç'in güvenlik pozisyonu temelden değişti” açıklaması yapılırken katılım kararının parti üyelerinin desteği olmadan bile alınabileceği vurgulandı.

  • İsveç muhalefet partilerinin de NATO uygulamasını destekleyeceklerini söylemesi ile katılım kararı 11 Eylül'de yapılacak parlamento seçimlerinde önemli bir konu olacak gibi görünüyor.

FİNLANDİYA KARARINI YAZ ÖNCESİ AÇIKLAYACAK

AB ülkeleri içinde Rusya ile en uzun sınıra (1.340 kilometre) sahip olan ve Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana askeri olarak tarafsız kalan Finlandiya'nın da NATO kararını yaz öncesi vermesi bekleniyor.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin geçen hafta yaptığı açıklamada konuyu gereğinden fazla uzatmayacaklarını belirterek "Sanırım tartışmayı yaz ortasından önce bitireceğiz" dedi.

NATO’dan Rusya'yı kızdıracak davet
DÜNYA
NATO’dan Rusya'yı kızdıracak davet

ABD KATILIMI DESTEKLİYOR

Washington'un NATO ittifakının 32 üyeye ulaşmasını sağlayacak hareketi desteklediğine inanılıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri geçtiğimiz hafta NATO liderleri ile Helsinki ve Stockholm'den dışişleri bakanları arasında görüşmeler yapıldığını açıkladı.

RUSYA TEHDİTLER SAVURMAYA BAŞLADI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Finlandiya ve İsveç’in ittifaka dahil olmayı istemeleri durumunda, bu talebin hızlı biçimde gerçekleştirileceğini söylemesi ve ittifak üyesi ülkelerden peş peşe gelen destek mesajları sonrası Kuzey ülkelerinin kararının 'katılım yönünde' olması beklenirken Rusya cephesi şimdiden tehditler savurmaya başladı.

Kremlin: NATO'nun genişlemesi Avrupa'da güvenliği artırmaz
DÜNYA
Kremlin: NATO'nun genişlemesi Avrupa'da güvenliği artırmaz

RUS VEKİL: ÜLKENİZİ YOK EDERİZ

Rus milletvekili Vladimir Dzhabarov, özellikle Finlandiya'yı hedef alarak, "Finlandiya NATO'ya katılırsa Rusya'nın 'meşru hedefi' olur ve ülkelerinin yok edilmesini güvence altına alır" dedi.

Finlandiya'nın Rusya ile yakın ticari ve ekonomik ilişkileri sayesinde uzun yıllardır geliştiğini iddia eden milletvekili Dzhabarov, "Sonuç Finlandiya halkı için büyük bir trajedi olur" ifadelerini kullandı.

PESKOV: OLASI BİR KATILIM PROVOKASYON SAYILIR

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise olası bir katılımın Rusya tarafından provokasyon olarak görüleceğine dikkat çekti ve katılımının Avrupa kıtasına istikrar getirmeyeceğini belirtti.

Putin: Operasyonlarımız başarıya ulaşana dek sürecek
DÜNYA
Putin: Operasyonlarımız başarıya ulaşana dek sürecek
  • Peskov İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması durumunda Rusya'nın kendi önlemleriyle durumu yeniden dengeleyeceğini belirtirken, Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, katılım kararının askeri ve siyasi sonuçları olacağını söyledi.

RUSYA'NIN İŞGAL HAMLESİ TERS TEPTİ

Rusya, Ukrayna işgalini başlatmadan önce NATO'nun genişlemeyi durdurmayı kabul etmesini istemişti ancak verilen savaş kararı ittifakın doğu kanadına daha fazla NATO askerinin konuşlandırılmasına ve İsveç ve Finlandiya üyeliğine yönelik halk desteğinin artmasına neden oldu.

Ukrayna Başsavcısı: 6 bin savaş suçunu araştırıyoruz
DÜNYA
Ukrayna Başsavcısı: 6 bin savaş suçunu araştırıyoruz

Rusya: Kiev ve Hmelnitski'deki hedefler yüksek hassasiyetli füzelerle vuruldu
DÜNYA
Rusya: Kiev ve Hmelnitski'deki hedefler yüksek hassasiyetli füzelerle vuruldu

Gostomel’de sivillere ait cesetler bulundu
DÜNYA
Gostomel’de sivillere ait cesetler bulundu

Rusya'ya yönelik yaptırımlar sonrası petrolde korkutan kayıp: Telafi etmek neredeyse imkansız
EKONOMİ
Rusya'ya yönelik yaptırımlar sonrası petrolde korkutan kayıp: Telafi etmek neredeyse imkansız
Areda Survey araştırdı

Areda Survey araştırdı

AB'ye üyelikte toplumsal destek yok.
25 ay sonra bir ilk

25 ay sonra bir ilk

​Türk turist kafilesi Midilli'ye geçti.
Oda TV CHPli başkana paravan oldu: Gazeteciye tehdit iddiaları kulak arkası edildi

Miniklere<br>ara tatil hediyesi

Miniklere
ara tatil hediyesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Etkinlikleri Haftası programı düzenliyor.

Birçok ilde etkili oldu: Sabah uyanan vatandaşlar şaşkına döndü.

Ziyaretçi sayısını 15 katına çıkardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.