Dünya İsveç yargısı FETÖcünün iadesini engelledi
AVRUPA

İsveç yargısı FETÖ’cünün iadesini engelledi

İsveç Yargıtayı, FETÖ’nün Afganistan imamının Türkiye’ye iadesini engelledi. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Türkiye’nin 2019’dan bu yana İsveç’ten 16 kişiyi talep ettiği bilgisini verdi. Linde, “9’u İsveç’te olmadığı için talep geri çekildi. Yargıtay 4’ünün iade edilmemesi gerektiğine karar verdi, 3 kişi iade edildi” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İsveç yargısı FETÖ’cünün iadesini engelledi
Ann Linde

İsveç’te Yargıtay’ın, FETÖ elebaşlarından birinin Türkiye’ye iadesini durdurduğu ortaya çıktı. Dagens Juridik gazetesinin haberinde, 2018’de İsveç’te oturum izni verilen ve FETÖ elebaşlarından olduğu gerekçesiyle Türkiye tarafından iadesi istenen 48 yaşındaki kişinin iadesinin, Yargıtay tarafından durdurulduğu belirtildi. İadesi istenen kişinin FETÖ’nün sözde Afganistan imamı olduğu ifade edilen haberde, 2018’de İsveç’ten sığınma talep ettiği ve o tarihten beri İsveç’te oturma ve çalışma izni olduğu kaydedildi. Haberde, söz konusu kişinin ByLock kullanması ve FETÖ’ye sempati duymasının İsveç’te suç teşkil etmediği, bu yüzden Türkiye’ye iadesinin durdurulduğu aktarıldı.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde resmi haber ajansı TT’ye yaptığı açıklamada, Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğine yılbaşından önce izin vereceğini umduğunu ama bundan emin olmadığını söyledi. Türkiye’nin 2019’dan bu yana İsveç’ten 16 kişiyi talep ettiği bilgisini veren Linde, “Bunlardan 9’u İsveç’te olmadığı için talep geri çekildi. Yargıtay bunlardan 4’ünün iade edilmemesi gerektiğine karar verdi, 3 kişi de iade edildi” dedi.

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