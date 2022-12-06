Dünya İsveç yola geliyor Terör üssü olmayacağız
AVRUPA

İsveç yola geliyor: Terör üssü olmayacağız

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye karşıtlığı ile bilinen eski vekile yazdığı mektupta, "Suça bulaşmayanların korkacak hiçbir şeyi yoktur" dedi.

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Haber Merkezi AA
İsveç yola geliyor: Terör üssü olmayacağız
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson

Türkiye'nin İsveç'te bulunan terör örgütü PKK üyelerine yönelik iade talepleri sürerken, İsveç'ten terör örgütlerine karşı söylemler gelmeye devam ediyor.

"İsveç terör üssü haline gelmemeli"

İsveç'te Türkiye karşıtlığı ile bilinen eski Sosyal Demokrat Milletvekili Nalin Pekgül'ün NATO anlaşması çerçevesinde Türkiye'ye teröristlerin iade edilmemesine yönelik gönderdiği mektubu cevaplayan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, "İsveç bir terör üssü haline gelmemeli." ifadelerini kullandı.

Kristersson, Pekgül'e cevap olarak yayımladığı mektupta, şunları kaydetti:

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"Bir suça bulaşmayanların korkacak hiçbir şeyi yok"

"Teröre, terörün finansmanına veya başka bir suça bulaşmayanların korkacak hiçbir şeyi yoktur. Bununla birlikte, İsveç dışındaki ülkelere yönelik olsun veya olmasın, İsveç'in terör üssü olmasına izin vermeyeceğiz. Bizim ülkemizde olduğu gibi, Türkiye'nin de terörizme karşı kendini koruma hakkı olduğu konusunda her zaman nettim."

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İsveç vatandaşları asla iade edilmez"

İsveç'te evrensel hukuk kurallarının geçerli olduğunu hatırlatan Kristersson, "İsveç uluslararası hukuka uymaya devam edecektir. Başka bir şey düşünülemezdi. Hukukun üstünlüğü ile yönetilen dünyanın en güçlü devletlerinden biriyiz. İsveç vatandaşları asla iade edilmez." ifadelerine yer verdi.

  • İsveç'in Türkiye ve Finlandiya ile yaptığı NATO anlaşmasının arkasında olduklarını belirten Kristersson, diğer partilerin de bu konuda kendilerine destek verdiğini aktardı.
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