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Dünya

İsveç’in adımları boşa çıktı

İsveç'in terörle mücadele mevzuatında yaptığı değişiklikleri doğru bulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ancak PKK yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler düzenlemesi adımları boşa çıkardı” dedi. Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefonda görüşen Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'i hedef alan provokatif eylemlere de tepki gösterdi: Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar fikir özgürlüğü kisvesi altında meşrulaştırılamaz.

04:00 . 6/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, İsveç’in NATO üyeliği süreci, Avrupa’da Kur’an-ı Kerim’e yönelik provokatif eylemler ile bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. İsveç’in NATO üyeliği sürecinin de ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç’in terörle mücadele mevzuatında değişiklikler yaparak doğru yönde adımlar attığını ancak terör örgütü PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler düzenlemeye devam etmesinin atılan adımları boşa çıkardığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte’ye İsveç’te Kur’an’a saldırıların fikir özgürlüğü kisvesi altında meşrulaştırılmasının da kabul edilemeyeceğini dile getirerek, yapılanların ifade suçu olduğunu aktardı. Görüşmede liderler ayrıca 11-12 Temmuz’da Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta gerçekleştirilecek NATO zirvesinin en önemli gündem maddelerinden birinin de Rusya-Ukrayna Savaşı olacağı konusunda mutabık kaldı.


#İsveç
#politika
#Recep Tayyip Erdoğan
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