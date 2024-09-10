İsveç'in yeni dışişleri bakanı belli oldu

Kristersson, düzenlediği basın toplantısında 4 Eylül'de görevinden istifa eden ve siyaseti bırakan İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ün yerine Göç Bakanı Maria Malmer Stenergard'ın getirildiğini söyledi.

Stenegard'ın hukukçu olduğunu aktaran Kristersson, 8 yıldır da milletvekilli yaptığını vurguladı.

Kristersson, partisinin milletvekillerinden Jessica Rosencrantz'i Avrupa Birliği (AB) Bakanlığına, Benjamin Dousa'nı da Ticaret Bakanlığına atadığını ifade etti.

Kristersson, Ticaret Bakanı Johan Forsell'in ise Göç Bakanlığının başına getirildiğini kaydetti.

İsveç devlet televizyonu SVT, Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard'ın ilk dış gezisini 18 Eylül'de Türkiye'ye yapacağını duyurdu.

Ulf Kristersson Başbakanlığında Ilımlı Parti, Hristiyan Demokrat Parti ve Liberal Parti arasında kurulan ve İsveç Demokratları Partisi'nin dışarıdan desteklediği koalisyon hükümeti 18 Ekim 2022 tarihinde görevine başlamıştı. Söz konusu hükümet 2 yıl sonra ilk defa bakan değişikliğine gitti.







