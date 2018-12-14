İsveç'te 3 aydır hükümet kurulamıyor

9 Eylül'de yapılan genel ve yerel seçimlerin üzerinden 3 aydan fazla zaman geçmesine rağmen ülkede hala hükümet kurulamadı. İsveç'te ana muhalefetteki ılımlı Muhafazakar Parti Genel Başkanı Ulf Kristersson'ın geçen ayki üçüncü hükümet kurma girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından hükümet kurmak için girişimde bulunan Başbakan ve Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Stefan Löfven de meclisten güvenoyu alamadı.

Sağ ittifak, ılımlı Muhafazakar Parti, Merkez Parti (M) ile Hristiyan Demokrat Parti (KD), Liberal Demokrat Parti (L) ile hareket eden aşırı sağcı İsveç Demokratlar Parti (SD) ''Hayır'' oyu kullandı. Sol ittifak partilerin Başbakan Löfven hükümetini desteklemesine rağmen 116'ya karşı 200 oyla azınlık hükümeti kurulamadı.