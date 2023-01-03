İsveç'te bir haftada 4 apartmana bombalı saldırı düzenlendi

İsveç'in başkenti Stockholm'de, son bir haftada 4 apartmana bombalı saldırı düzenlendiği aktarıldı.
Aftonbladet gazetesinin haberine göre, 4 apartmanın girişine yerleştirilen bombaların patlatılması sonucu, binalarda maddi hasar meydana geldi.
Patlamalarda ölü veya yaralı olmadığı açıklandı.
Polis, olaylarla bağlantısı olduğu düşünülen rap sanatçısı Jozef Wojciechowich ile 4 kişiyi gözaltına aldı.
Çete savaşları
İsveç'in tanınmış çete lideri rap sanatçısı Haval Khalil, 24 Aralık 2022'de Stockholm'üm Rinkeby Mahallesi'nde pusuya düşürülerek öldürülmüştü.
19 yaşındaki ünlü rap sanatçısı Einar da Ekim 2021'de evinin önünde silahlı saldırı sonucu katletilmişti.
Stockholm Polis Basın Sözcüsü Nils Einar, son dönemlerde apartmanlara düzenlenen bombalı saldırıların, Khalil'in öcünü almak için yapılmış olabileceğini söyledi.
Son bir yılda 403 silahlı saldırı gerçekleşti
Öte yandan ülkede geçen yıl 403 silahlı saldırı gerçekleşti; bu saldırılarda 63 kişi öldü, 120 kişi yaralandı.
2021'de ise 344 kişi silahlı saldırıya uğramış; 48 kişi ölmüş, 115 kişi yaralanmıştı.