Dünya İsveçte bir haftada 4 apartmana bombalı saldırı düzenlendi
AVRUPA

İsveç'te bir haftada 4 apartmana bombalı saldırı düzenlendi

İsveç'in başkenti Stockholm'de, son bir haftada 4 apartmana bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi. Patlamalarda ölü veya yaralı olmadığı açıklandı. Son dönemlerde apartmanlara düzenlenen bombalı saldırıların, ülkedeki çete gruplarının arasındaki husumetten kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İsveçte bir haftada 4 apartmana bombalı saldırı düzenlendi
İsveç/Stockholm

İsveç'in başkenti Stockholm'de, son bir haftada 4 apartmana bombalı saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Aftonbladet gazetesinin haberine göre, 4 apartmanın girişine yerleştirilen bombaların patlatılması sonucu, binalarda maddi hasar meydana geldi.

Patlamalarda ölü veya yaralı olmadığı açıklandı.

Polis, olaylarla bağlantısı olduğu düşünülen rap sanatçısı Jozef Wojciechowich ile 4 kişiyi gözaltına aldı.

Çete savaşları

İsveç'in tanınmış çete lideri rap sanatçısı Haval Khalil, 24 Aralık 2022'de Stockholm'üm Rinkeby Mahallesi'nde pusuya düşürülerek öldürülmüştü.

19 yaşındaki ünlü rap sanatçısı Einar da Ekim 2021'de evinin önünde silahlı saldırı sonucu katletilmişti.

Stockholm Polis Basın Sözcüsü Nils Einar, son dönemlerde apartmanlara düzenlenen bombalı saldırıların, Khalil'in öcünü almak için yapılmış olabileceğini söyledi.

Son bir yılda 403 silahlı saldırı gerçekleşti

Öte yandan ülkede geçen yıl 403 silahlı saldırı gerçekleşti; bu saldırılarda 63 kişi öldü, 120 kişi yaralandı.

2021'de ise 344 kişi silahlı saldırıya uğramış; 48 kişi ölmüş, 115 kişi yaralanmıştı.

İsveç'te terörle mücadele anayasası yürürlüğe girdi
DÜNYA
İsveç'te terörle mücadele anayasası yürürlüğe girdi

İsveç’ten ‘Müslüman Okulları’na kilit
DÜNYA
İsveç’ten ‘Müslüman Okulları’na kilit
Türkiyede tamamen yasak

Türkiye'de tamamen yasak

Türünün en tehlikelileri ele geçirildi.
Sürücüler seferber oldu

Sürücüler seferber oldu

​15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ortasında sokak köpeği...
Enver Aysever Fırat Çakıroğlu için geçtiğimiz yıl paylaşımda bulunmayan Mansur Yavaşa sordu: Bu nasıl ülkücülük?

Memur ve emeklinin gözü enflasyon verisinde.

Bir yılda 80 bin kişi geldi: Osmanlı mimarisi evler ilgi çekiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.