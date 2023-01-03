İsveç'te bir haftada 4 apartmana bombalı saldırı düzenlendi İsveç'in başkenti Stockholm'de, son bir haftada 4 apartmana bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi. Patlamalarda ölü veya yaralı olmadığı açıklandı. Son dönemlerde apartmanlara düzenlenen bombalı saldırıların, ülkedeki çete gruplarının arasındaki husumetten kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Abone Ol