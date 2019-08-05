İsveç'te dilenmek artık paralı

Ekonomi

Turistler 'giyim ve ayakkabı'ya 1,5 milyar dolar harcadı

Türkiye'ye gelen turistlerin 6 ayda giyecek ve ayakkabı için yaptığı harcama 1,5 milyar doları geçti. Yerli turist, harcamalarının 4'te 3'ünü yeme-içme, konaklama ve ulaştırma için yaptı.