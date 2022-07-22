İsveç'te direklere PKK bayrağı çekildi

Rus tehdidine karşı NATO'ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya, terör örgütlerine kucak açtıkları gerekçesiyle Türkiye'den veto yemişti. NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ve İsveç ile Türkiye arasında görüşmelere başlandı.
İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde, Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalandı.
TERÖR ÖRGÜTÜ YANDAŞLARI KÖŞEYE SIKIŞTI
3 ülke arasında yapılan anlaşmaya göre Türkiye, Finlandiya ve İsveç'ten terör örgütü listesinde bulunanların iadesini ve terör örgütlerini tanımasını istedi. Anlaşmaya göre ülkede bulunan terör örgütü yandaşları köşeye sıkıştı.
- Ancak verilen tüm sözlere rağmen PKK'nın ülkedeki etkinliği sürüyor. Son olarak Göteborg kent merkezinde bazı direklere terör örgütünün sözde bayrağı çekildi.