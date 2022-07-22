Dünya İsveçte direklere PKK bayrağı çekildi
AVRUPA

İsveç'te direklere PKK bayrağı çekildi

Rusya korkusundan NATO'ya girmeye çalışan İsveç, Türkiye'ye terörle mücadele sözü vermişti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarıları ve verilen sözlere rağmen terör örgütü PKK'nın propagandaları sürüyor. Göteborg kent merkezinde bazı direklere terör örgütünün sözde bayrağı çekildi.

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Haber Merkezi Diğer
İsveçte direklere PKK bayrağı çekildi
İsveç'te direklere PKK bayrağı çekildi

Rus tehdidine karşı NATO'ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya, terör örgütlerine kucak açtıkları gerekçesiyle Türkiye'den veto yemişti. NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ve İsveç ile Türkiye arasında görüşmelere başlandı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde, Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalandı.

Finlandiya'da terör örgütü PKK yandaşları gösteri düzenledi
DÜNYA
Finlandiya'da terör örgütü PKK yandaşları gösteri düzenledi

TERÖR ÖRGÜTÜ YANDAŞLARI KÖŞEYE SIKIŞTI

3 ülke arasında yapılan anlaşmaya göre Türkiye, Finlandiya ve İsveç'ten terör örgütü listesinde bulunanların iadesini ve terör örgütlerini tanımasını istedi. Anlaşmaya göre ülkede bulunan terör örgütü yandaşları köşeye sıkıştı.

  • Ancak verilen tüm sözlere rağmen PKK'nın ülkedeki etkinliği sürüyor. Son olarak Göteborg kent merkezinde bazı direklere terör örgütünün sözde bayrağı çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsveç ve Finlandiya gereken adımları atmazsa süreci donduracağız
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsveç ve Finlandiya gereken adımları atmazsa süreci donduracağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Buradan bir kez daha. Bu ülkelerin şartlarımızı yerine getirmek için gereken adımları atmamaları halinde süreci donduracağımızı buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum' şeklinde konuştu.
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