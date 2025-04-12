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İsveç'te katil İsrail protesto edildi

İsveç'te katil İsrail protesto edildi

17:4312/04/2025, السبت
AA
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İsveç'in başkenti Stockholm'de Filsitin'e destek yürüyüşü
İsveç'in başkenti Stockholm'de Filsitin'e destek yürüyüşü

İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan göstericiler 'Soykırımı durdurun' yazılı pankartlarla İsveç Parlamentosunun önüne yürüdü.

İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan yüzlerce kişi, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda çocuk ve kadınları katleden İsrail'i protesto etti.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Stockholm'deki Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze'de kadın, yaşlı ve çocuk sivillere yönelik işlediği savaş suçunun derhal durdurulmasını istedi.

ABD'ye tepki

Göstericiler, "Özgür Filistin, Özgür Gazze", "Soykırımı durdurun" ve "İsrail'e boykot" yazılı pankartlar taşıdı.

"Gazze'de çocuklar öldürülüyor" ve "Filistin'e özgürlük" sloganları atan eylemciler, İsveç Parlamentosu önüne kadar yürüdü.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, ABD yönetiminin, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ortak olduğunu vurguladı.

Stockholm Filistin Akademisyenleri Başkanı Oruba Abu Hammam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soykırıma son verilmesini talep etmek, silah ambargosu ve İsrail'e karşı yaptırım talep etmek için gösteriye katıldığını söyledi.

Hammam, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği tüm barbarca saldırıları durdurabilmenin yolunun, silah ambargosundan geçtiğini vurgulayarak,
"Bugün burada İsveç hükümetinin, İsrail'e karşı silah ambargosu uygulamasını talep ediyoruz."
ifadesini kullandı.



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