Dünya İsveçte kaybolan Türk asıllı subay 3 aydır bulunamıyor Ülke tarihinde ilk kez binlerce sivil arama yapıyor
AVRUPA

İsveç'te kaybolan Türk asıllı subay

İsveç'te kaybolan Türk asıllı subay 3 aydır bulunamıyor: Ülke tarihinde ilk kez binlerce sivil arama yapıyor

İsveç'in başkenti Stockholm'de 18 Kasım 2020'de kaybolan 31 yaşındaki Türk asıllı Deniz Komando Subayı Deniz Arda, 3 aydır bulunamıyor. Oğlunun en son bilgisayar ortamında arkadaşlarına gönderdiği mesajında Stockholm'un Nacka bölgesinde uzun bir koşuya çıkacağı bilgisini verdiğini kaydeden baba Arda, "Nacka bölgesinde asker, polis ve sivil toplum kuruluşları 3 aydır havadan ve yerden geniş yelpazede arama yapıyor. İsveç tarihinde 3 bin 200 sivil insanın ilk defa böyle bir arama yaptığı kayıtlara geçti. Maalesef şimdiye kadar hiçbir ize rastlanmadı." diye konuştu.

Haber Merkezi AA
Deniz Komando Subayı Deniz Arda
Deniz Komando Subayı Deniz Arda

Türk asıllı Deniz Komando Subayı Deniz Arda'nın babası Yüksel Arda, oğluyla ilgili gelişmeleri Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt ile birlikte değerlendirdi.

18 Kasım'dan bu yana ses yok

  • Baba Arda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun 18 Kasım 2020'den beri arandığını ve henüz hiçbir ize rastlanmadığını belirtti.

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En son spor salonu çıkışında görülmüş

Oğlunun çok özel yetiştirilmiş bir komando olduğunu ve İsveç'in silahlı kuvvetlerinde görev yaptığını anlatan Arda, "Oğlum Stockholm'de kayboldu. 3 ay önce bir spor salonunda antrenman yaptıktan sonra salondan çıkış görüntüleri mobese kameralarına yansımış. Ondan sonra nereye gittiği, ne olduğu ile ilgili hiçbir görüntü ve bilgi yok." dedi.

İsveç tarihinde 3 bin 200 sivil insanın ilk defa böyle bir arama yaptığı kayıtlara geçti

  • Oğlunun en son bilgisayar ortamında arkadaşlarına gönderdiği mesajında Stockholm'un Nacka bölgesinde uzun bir koşuya çıkacağı bilgisini verdiğini kaydeden Arda, "Nacka bölgesinde asker, polis ve sivil toplum kuruluşları 3 aydır havadan ve yerden geniş yelpazede arama yapıyor. İsveç tarihinde 3 bin 200 sivil insanın ilk defa böyle bir arama yaptığı kayıtlara geçti. Maalesef şimdiye kadar hiçbir ize rastlanmadı." diye konuştu.

Polis ihtimalleri değerlendiriyor

Arda, "Polis, cinayet, kaçırılma, canına kıyma veya kendi isteği ile ortadan kaybolma teorileri üzerinde çalışıyor." ifadelerini kullandı. Büyükelçi Yunt ise ilk günden beri olayı yakından takip ettiklerini, Dışişleri Bakanlığını bilgilendirdiğini söyledi.

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