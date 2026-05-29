İsveç'te Konyalı öğretmene 'yılın öğretmeni' ödülü

00:1729/05/2026, الجمعة
AA
Adem Tırpan'a ödülünü veren İsveç Akademisi, Nobel Edebiyat Ödülü'nü de belirliyor.
İsveç’in başkenti Stockholm’de görev yapan Türk asıllı öğretmen Adem Tırpan, İsveç Akademisi tarafından verilen “Yılın İsveççe Öğretmeni Ödülü”ne layık görüldü. Tırpan, ödülle birlikte verilen para ödülünün bir kısmını memleketi Konya’nın Kulu ilçesindeki bir hayır kurumuna bağışlayacağını açıkladı.

Nobel Edebiyat Ödülü'nü de belirleyen köklü kuruluş İsveç Akademisi, bu yılki ödülü 4 eğitimciye takdim etti. Ödül alan isimler arasında, Stockholm'deki Tallbohov Lisesi’nde görev yapan öğretmen Adem Tırpan da yer aldı.

Ödülün bir kısmını memleketine bağışlayacak

Anlamlı ödülü almaktan büyük mutluluk ve gurur duyduğunu belirten Tırpan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisine takdim edilecek 70 bin kronluk (yaklaşık 6 bin 500 avro) para ödülünün bir kısmını memleketi Konya'nın Kulu ilçesindeki bir hayır kurumuna bağışlayacağını söyledi.

1987'den bu yana veriliyor

Ödülün tarihine ve önemine vurgu yapan Tırpan, İsveç Akademisi tarafından ödülün 1987'den bu yana verildiğini söyledi.

Tırpan, organizasyonun temel amacının, gençlerin İsveç dili ve edebiyatına ilgisini artıran ve bu alanda fark oluşturan eğitimcileri onurlandırmak olduğunu belirtti.



