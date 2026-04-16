İsrail karşıtlığı nedeniyle hedef tahtasında: İsveçli Eurovision temsilcisi Felicia Eriksson'a ölüm tehditleri

23:3816/04/2026, Perşembe
AA
Felicia Eriksson, İsrail'in Eurovision'a katılmasını doğru bulmadığını ve onların kazanmaması için elinden geleni yapacağını söylemişti.
2026 Eurovision’da İsveç’i temsil edecek Felicia Eriksson, İsrail’in yarışmadan men edilmesi gerektiğine dair açıklamalarının ardından ölüm tehditleri aldığını açıkladı. Sosyal medyada maruz kaldığı siber zorbalığın boyutlarını paylaşan Eriksson, kendisine ve ailesine yönelik korkutucu mesajlar geldiğini söyledi.

Norveç’te bir programa katılan Eriksson, ülkenin önde gelen gazetelerinden VG’ye yaptığı açıklamada, maruz kaldığı siber zorbalığın boyutlarını paylaştı.

Sosyal medyadan ölüm tehditleri alıyor

Eriksson, "İsrail’in yarışmaya katılmaması' yönündeki sözlerimden sonra korkunç mesajlar almaya başladım. Sosyal medya üzerinden doğrudan (DM yoluyla) ölüm tehditleri, öleceğime dair mesajlar ve 'ailemin hedef alınacağı' gibi ifadeler içeren korkunç mesajlar aldım." dedi.

"İsrail'in kazanmaması için elimden geleni yapacağım"

İsveç’te 8 Mart’ta düzenlenen seçmeleri "My System" adlı şarkısıyla kazanan ve Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'nda ülkesini temsil etmeye hak kazanan Eriksson, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İsrail'in yarışmaya katılmasına izin verilmesini doğru bulmuyorum. Yarışmaya gidip gitmemek konusunda uzun süre tereddüt ettim ancak sonunda bir karara vardım. Yarışmaya katılacağım ancak onların kazanmaması için elimden geleni yapacağım."

Eriksson'un bu çıkışı, hem uluslararası müzik camiasında hem de sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırmıştı.



