İtalya’da Eurovision’a boykot kampanyası

Bu girişim, iki yıl önce kurulan ve şu anda devlet kanalı RAI’de yaklaşık 50 üyeye sahip olan USB – RAI sendika biriminden geldi. Hedeflerinin 3 bin imzaya ulaşmak olduğunu duyuran USB, yaptığı açıklamada, “İspanya, İrlanda, Slovenya ve Hollanda cesur bir karar aldı. İtalya’yı Eurovision’dan çekme ve etkinliği yayınlamama kararı almak, RAI açısından yalnızca etik ve empatik olarak savunulabilir bir duruş değil, aynı zamanda uluslararası arenada ahlaki liderlik açısından örnek teşkil edecek bir adım olacaktır” ifadeleri yer aldı. İtalya’yı Eurovision’da temsil edecek sanatçı, önümüzdeki Sanremo Festivali’nin bir sonraki edisyonunda belirlenecek. Son günlerde İzlanda da yarışmadan çekildi; ayrıca İsrail’in katılımı nedeniyle Portekiz’in katılımı da risk altında. Bir grup sanatçı, yaptıkları ortak açıklamada, bu koşullar altında Viyana’ya gitmeyi ve etkinliğe katılmayı reddettiklerini duyurdu.