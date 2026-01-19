Yeni Şafak
Danimarka’da ABD ürünlerine geniş çaplı boykot başladı: İsrail destekçisi markalar hedefte

Danimarka'da ABD ürünlerine geniş çaplı boykot başladı: İsrail destekçisi markalar hedefte

08:5319/01/2026, Pazartesi

08:5319/01/2026, Pazartesi
G: 19/01/2026, Pazartesi
Boykot kapsamında Coca-Cola, Heinz, Netflix, Amazon gibi önde gelen Amerikan markaları hedef alınıyor
Boykot kapsamında Coca-Cola, Heinz, Netflix, Amazon gibi önde gelen Amerikan markaları hedef alınıyor

Danimarka’da ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland açıklamalarına tepki olarak başlatılan ABD menşeli ürünlere yönelik boykot büyüyor.

Danimarka'da sosyal medya üzerinden kurulan “ABD ürünlerini boykot et” (Boykot varer fra USA) adlı gruba kısa sürede 95 binden fazla kişi katıldı. TV 2 Kosmopol’e göre, Trump’ın son açıklamalarının ardından gruba günde yaklaşık 500 yeni üye ekleniyor.

DÜNYACA ÜNLÜ MARKALAR HEDEFTE

Boykot kapsamında Coca-Cola, Heinz, Netflix, Amazon gibi önde gelen Amerikan markaları hedef alınıyor. Danimarkalılar, Netflix, YouTube ve Prime gibi platformlara aboneliklerini iptal edip TV 2 Play, DR TV ve Viaplay gibi yerli ve Avrupa merkezli alternatiflere yönelmeyi tartışıyor. Alışveriş sepetlerinde ise Amerikan içecekleri, sosları ve şarapları azalırken Avrupa ürünleri öne çıkıyor.

Uzmanlara göre boykotun ekonomik etkisi somut olabilir. Güney Danimarka Üniversitesi’nden bir ekonomi profesörü yaptığı açıklamada “Amerikan kimliği üzerine kurulu markaların sorgulanması, bu markaların değerini düşürür” değerlendirmesinde bulundu.



