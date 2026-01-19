Danimarka’da ABD ürünlerine geniş çaplı boykot başladı: İsrail destekçisi markalar hedefte

Boykot kapsamında Coca-Cola, Heinz, Netflix, Amazon gibi önde gelen Amerikan markaları hedef alınıyor. Danimarkalılar, Netflix, YouTube ve Prime gibi platformlara aboneliklerini iptal edip TV 2 Play, DR TV ve Viaplay gibi yerli ve Avrupa merkezli alternatiflere yönelmeyi tartışıyor. Alışveriş sepetlerinde ise Amerikan içecekleri, sosları ve şarapları azalırken Avrupa ürünleri öne çıkıyor.