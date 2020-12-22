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İsveç'te ölenlerin sayısı 8 bini geçti: Sürü bağışıklığı stratejisi başarısız oldu

Sürü bağışıklığı stratejisi başarısız olan İsveç'te, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 8 bini geçti.

Kuriren Gazetesi Genel Yayın Müdürü Eva Burman, sürü bağışıklığı stratejisini eleştirerek Kovid-19'dan ölen binlerce yaşlının tedavi görmediğini öne sürdü.

Haber Merkezi AA
İsveç'te sürü bağışıklığı stratejisi başarısız oldu.
İsveç'te sürü bağışıklığı stratejisi başarısız oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede "sürü bağışıklığı" stratejisi başarısız olan İsveç'te, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 8 bini geçti.

İsveç Sağlık Genel Müdürlüğü, ülkede bugüne kadar 389 bin 439 Kovid-19 vakası görüldüğünü ve virüs kaynaklı 8 bin 167 ölümün gerçekleştiğini bildirdi.

"Huzurevinde yaşlılar yalnız ölüme terk edildi"

Kuriren Gazetesi Genel Yayın Müdürü Eva Burman, sürü bağışıklığı stratejisini eleştirerek Kovid-19'dan ölen binlerce yaşlının tedavi görmediğini öne sürdü.

Huzurevlerindeki Kovid-19 hastalarının tedavi edilmediği yalnız ölüme bırakıldığını savunan Burman, "Her 20 pandemi hastasından sadece bir tanesi doktor tedavisi görmüş. Bununla ilgili Korona Komisyonunun hazırladığı rapor ortaya çıktı. Bunun üzerine sağlık ve sosyal güvenlik yetkilileri yaşlıların tedavisinde yapılan usulsüzlükler üzerine bir soruşturma başlattı." ifadesini kullandı.

"Sürü bağışıklığı" stratejisi başarısız oldu

İsveç hükümetinin Kovid-19 stratejisini inceleyen Korona Komisyonunun yayımladığı raporda, Kovid-19'la mücadelede hafif önlemler alınan ülkede sürü bağışıklığı stratejisinin başarısız olduğu bildirilmişti.

Salgında özellikle yaşlıların korunamadığının altı çizilen raporda, "Huzurevlerinde çalışanların büyük bölümü virüs kriziyle mücadelede yalnız bırakıldı. Huzurevlerinde geç önlemler alındı, yaşlılar korunamadı." tespitlerine yer verilmişti.

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