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Dünya İsveçte son 150 yılın en yüksek ölüm sayısı görüldü 51 bin kişi hayatını kaybetti
AVRUPA

İsveç'te son 150 yılın en yüksek ölüm sayısı görüldü: 51 bin kişi hayatını kaybetti

Koronavirüse karşı sürü bağışıklığı yönteminin tercih edildiği İsveç'te 2020'nin ilk altı ayında 51 bin 405 kişi öldü. Bu sayı 150 yılda ülkede görülen en fazla ölüm anlamına geliyor. Çin'de başlayan SARS benzeri yeni tip corona virüs salgını pandemiye dönüştüğünde İsveç farklı bir mücadele politikası izlemeye karar vermişti.

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İsveç'te son altı aya ait ölüm rakamları acı itirafları da peşinde getirdi.

Sürü bağışıklığının tercih edildiği ülkede 2020'nin ilk altı ayında 51 bin 405 kişi öldü.

Bu sayı 150 yılda ülkede görülen en fazla ölüm anlamına geliyor. Çin'de başlayan SARS benzeri yeni tip corona virüs salgını pandemiye dönüştüğünde İsveç farklı bir mücadele politikası izlemeye karar vermişti.

Sürü bağışıklığı adı verilen bu politikaya göre ülkede Covid-19 için önlemler alınmayacak ve toplumun zaman içerisinde bağışıklık geliştirmesi beklenecekti.

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SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI İŞE YARAMADI

Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı ve İsveç ölüm oranında dünyanın ilk sıralarına yükseldi. Ülkedeki Covid-19 kaynaklı can kayıpları nedeniyle 2020'nin ilk altı ayında son 150 yılın en fazla ölümü gerçekleşti.

Ülkede açıklanan verilere göre ilk altı ayda 51 bin 405 kişi öldü. 150 yıl önce yaşanan kıtlıkta 55 binden fazla insan hayatını kaybetmişti. Nüfusu 10 milyonun üzerinde olan İsveç'te 85 bin corona virüs vakası görülürken 5 bin 802 can kaybı yaşandı. İsveç bir milyonda 574 ölümle en fazla kaybı oranına sahip altıncı ülke konumunda.

İsveç'in komşularından Finlandiya'da bu oran 60 iken, Norveç'te 48 olarak hesaplandı.

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"ÇOK FAZLA İNSAN ÖLDÜ"

İsveç'te tartışmalı "sürü bağışıklığı" stratejisinin mimarı Anders Tegnell, ülkede corona virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu çok fazla insanın öldüğünü kabul etti ve "Daha erken harekete geçmeliydik" açıklamasını yapmıştı.

Tegnell daha önce virüsün yayılma hızının kendilerini şaşırtığı itirafında bulunmuştu.

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, salgınının ilk günlerinde, "Yaşlı yakınlarınızla vedalaşın, binlerce kişi virüsten ölecek" ifadesini kullanmıştı.

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