İsveç'te terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı

Terör yandaşları, Türkiye, Finlandiya ve İsveç aleyhinde sloganlar attı.

Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyine yapılacak olası askeri harekatının önlenmesi istendi.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO Madrid Zirvesi'nde imzaladığı Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın iptal edilmesini talep eden terör yandaşları, Türkiye, Finlandiya ve İsveç aleyhinde sloganlar attı.

Ayrıca örgüt yandaşları yarın yapılacak genel ve yerel seçimler için PKK/YPG'yi destekleyen adaylara oy verilmesini istedi.

Göstericiler terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşırken terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtı.

İsveç Başbakanı Andersson, "AB'nin terör listesinde olan PKK, bizim için de terör örgütüdür. İsveç teröristlerin güvelik limanı olmayacaktır. Türkiye'nin iade talepleri yargı tarafından değerlendiriliyor. Türkiye ile görüşmelerin kısa sürede olumlu sonuçlanmasını umuyoruz" demişti.

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