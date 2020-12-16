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Dünya İsveçten koronavirüs itirafı "Sürü bağışıklığı" stratejisi başarısız oldu
AVRUPA

İsveç'ten koronavirüs itirafı: "Sürü bağışıklığı" stratejisi başarısız oldu

Koronavirüs salgınını "sürü bağışıklığı" stratejisi ile atlatmaya çalışan İsveç, bu konuda başarısız olduklarını açıkladı. Korona Komisyonu tarafından hazırlanan raporda ülkenin enfeksiyonlara karşı hazırlıklı ve donanımlı olmadığı vurgulanırken, sağlık sektöründeki "yapısal eksikliklere" dikkat çekildi. Ülkede maske takılması zorunlu değil.

Haber Merkezi AA
10 milyon nüfuslu ülkede koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 667'ye çıktı.
10 milyon nüfuslu ülkede koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 667'ye çıktı.

İsveç’te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede "sürü bağışıklığı" stratejisinin başarısız olduğu ve huzurevlerindeki yaşlıların korunamadığı belirtildi.

Altı ay önce kurulan ve İsveç hükümetinin Kovid-19 stratejisini inceleyen Korona Komisyonu ilk raporunu açıkladı.

Raporda, Kovid-19 ile mücadelede hafif önlemler alınan ülkede sürü bağışıklığı stratejisinin başarısız olduğu bildirildi.

Ülkenin enfeksiyonlara karşı hazırlıklı ve donanımlı olmadığı belirtilen raporda, sağlık sektöründeki "yapısal eksikliklere" dikkat çekildi.

  • Yaşlılar korunamadı
  • Salgında özellikle yaşlıların korunamadığının altı çizilen raporda, "Huzurevlerinde çalışanların büyük bölümü virüs krizi ile mücadelede yalnız bırakıldı. Huzurevlerinde geç önlemler alındı, yaşlılar korunamadı." ifadeleri kullanıldı.

"Sürü bağışıklığı" stratejisi

İsveç'te okullar, anaokulları, çocuk yuvaları, restoranlar, kafeteryalar, kuaförler, toplu taşıma araçları açık tutularak sürü bağışıklığı stratejisi uygulanıyor. Ülkede maske takılması zorunlu değil.

Koronavirüsle mücadele kapsamında geçen ay 8 kişinin yan yana gelmesi yasaklanırken, restoranlarda içki satışı saat 22.00'ye kadar yapılabiliyor.

Koronavirüsten ölenlerin sayısı 7 bini geçti

Öte yandan Halk Sağlık Müdürlüğünün açıkladığı rakamlara göre, 10 milyon nüfuslu ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 667'ye çıktı.

Ülkede vaka sayısı da 341 bin 29'a yükseldi. Vakaların yükselmesiyle başkent Stockholm'deki bütün hastanelerin yoğun bakım bölümleri doldu. Yoğun bakımlarda hemşire ve hasta bakıcı personelinin eksik olması nedeniyle hastaneler ilanla personel aramaya başladı.

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