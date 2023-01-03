Dünya İsveçten Müslüman Okullarına kilit
AVRUPA

İsveç’ten ‘Müslüman Okulları’na kilit

2019 yılından bu yana Müslümanların işlettiği 16 okula kilit vuran İsveç, geçtiğimiz hafta 1 okulu daha kapattı. Göteborg'da 200'den fazla Müslüman öğrencinin kayıtlı olduğu okulun faaliyetine 'öğrencileri radikalleşmeye maruz bıraktığı' iddiasıyla son verildi. Gazetemize konuyu değerlendiren İsveç'teki Nyans Partisi Lideri Türk politikacı Mikail Yüksel, "İsveç'te yaşayan Müslümanlara yönelik bir cadı avı yapılıyor" dedi.

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Hatice Saka Yeni Şafak
İsveç’ten ‘Müslüman Okulları’na kilit
​​2019 yılından bu yana Müslümanların işlettiği 16 okula kilit vuran İsveç, geçtiğimiz hafta 1 okulu daha kapattı.

2019 yılından bu yana Müslümanların işlettiği 16 okula kilit vuran İsveç, geçtiğimiz hafta 1 okulu daha kapattı. Göteborg'da 200'den fazla Müslüman öğrencinin kayıtlı olduğu okulun faaliyetine 'öğrencileri radikalleşmeye maruz bıraktığı' iddiasıyla son verildi. Bu okulların kapatılması sebebiyle şimdiye kadar 10 bin Müslüman öğrencinin mağdur edildiği belirtildi. Gazetemize konuyu değerlendiren İsveç'teki Nyans Partisi Lideri Türk politikacı Mikail Yüksel, sadece Müslümanların yönettiği okullara baskı uygulandığı söyledi ve “İsveç'te yaşayan Müslümanlara yönelik bir cadı avı yapılıyor. Tamamen İslam karşıtı politikanın bir parçası ve sadece Müslüman okullarına yapılan bir saldırı. Bu kararları İsveç'teki siyasi gelişmelerin bir sonucu olarak değerlendirebiliriz” diye konuştu.

Mikail Yüksel
Mikail Yüksel

RADİKALLEŞME RİSKİ VAR DİYORLAR

Bu başarılı okulları kapatmak için öne sürülen gerekçelerin dayanağı olmadığına vurgu yapan Yüksel, “İsveç İstihbaratı, elinde bilgiler olduğunu, küçük yaştaki çocukların radikalleştirildiği bilgisi alındığı için okulu kapatma kararı aldıklarını söylüyor. Oysa buna dair bir kanıt yok. Bahsettikleri çocuklar da 5-6 yaşındaki çocuklar. 5-6 yaşındaki bir çocuğun radikalleşmesi mümkün mü? Ortada bir belge var mı? Yok. Sadece 'Bu okuldaki çocukların radikalleşme riski vardır' diye bir yazı yazıyorlar. Bakın 'radikalleşiyor' demiyor. 'Radikalleşme riski vardır' ifadesini kullanıyor. Sonra da okulu bu gerekçe ile kapatıyorlar” ifadelerini kullandı.

SADECE MÜSLÜMAN OKULLARA!

Yüksel, sadece Müslüman okullarına yönelik bir saldırının gerçekleştiğini, diğer okulların hiçbir şekilde kapanmadığının altını çizdi.

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