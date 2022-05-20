İsveç'ten teröristlere vatandaşlık

NATO üyeliği için başvuran İsveç, PKK’lı ve FETÖ’cü teröristleri himaye ediyor. Türkiye’nin, İsveç’te yaşadığı belirlenen firari teröristlerle ilgili iade talepleri reddedilirken, bazı talepler de yanıtsız bırakıldı.
- PKK’lı Mehmet Sıraç Bilgin, Aysel Alhan, Aziz Turan, Ragıp Zarakolu ve Halef Tak’ın iadelerini reddeden İsveç bu teröristlere vatandaşlık verdi. FETÖ’nün “Başyüceler” ya da “İstişare heyeti” de denilen kurul üyelerinden sözde “İsrail imamı” Harun Tokak ile kapatılan Today’s Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş’in de aralarında bulunduğu FETÖ’cülerin iade talebine de yanıt verilmedi. Ayrıca Afganistan’dayken İsveç’e iltica talebinde bulunan ve bu ülkeye geçen FETÖ’cü Yılmaz Ayten ile diğer örgüt mensubu Levent Kenez’e ilişkin iade talebi de bugüne kadar yerine getirilmedi.