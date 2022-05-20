Dünya İsveçten teröristlere vatandaşlık
AVRUPA

İsveç'ten teröristlere vatandaşlık

PKK’ya silah vermekle yetinmeyen İsveç, teröristleri de himaye edip vatandaşlık veriyor. İsveç hükümeti, PKK’lı Mehmet Sıraç Bilgin, Aysel Alhan ve Aziz Turan ile FETÖ’cü Harun Tokak ve Bülent Keneş’in aralarında olduğu çok sayıda kişiyle ilgili iade taleplerini reddetti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İsveçten teröristlere vatandaşlık​
Arşiv

NATO üyeliği için başvuran İsveç, PKK’lı ve FETÖ’cü teröristleri himaye ediyor. Türkiye’nin, İsveç’te yaşadığı belirlenen firari teröristlerle ilgili iade talepleri reddedilirken, bazı talepler de yanıtsız bırakıldı.

  • PKK’lı Mehmet Sıraç Bilgin, Aysel Alhan, Aziz Turan, Ragıp Zarakolu ve Halef Tak’ın iadelerini reddeden İsveç bu teröristlere vatandaşlık verdi. FETÖ’nün “Başyüceler” ya da “İstişare heyeti” de denilen kurul üyelerinden sözde “İsrail imamı” Harun Tokak ile kapatılan Today’s Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş’in de aralarında bulunduğu FETÖ’cülerin iade talebine de yanıt verilmedi. Ayrıca Afganistan’dayken İsveç’e iltica talebinde bulunan ve bu ülkeye geçen FETÖ’cü Yılmaz Ayten ile diğer örgüt mensubu Levent Kenez’e ilişkin iade talebi de bugüne kadar yerine getirilmedi.

PKK'nın İsveç silahı: Menzili bir kilometre
GÜNDEM
PKK'nın İsveç silahı: Menzili bir kilometre

Başbakan diyet ödüyor: PKK'lı vekilin desteğiyle seçildi
DÜNYA
Başbakan diyet ödüyor: PKK'lı vekilin desteğiyle seçildi
Bana bir şeyler oluyor

'Bana bir şeyler oluyor'

Ortaya çıkan deliller zabıta amirini bayılttı.
Tıbb-ı Nebeviden mesajlar

Tıbb-ı Nebevi'den mesajlar

​İmandan sonra sağlık gelir.
PKKnın İsveç silahı

PKK'nın İsveç silahı

​Son 3 yıldaki 15 ayrı operasyonda menzili bir km olan 34 adet AT-4 ele geçirildi.
ABD'nin adaleti siyah beyaz

ABD'nin adaleti siyah beyaz

​İşte beyaz teröristlerden ve katledilen siyahilerden birkaçı.
CHP 2016'dan beri uçuyor

CHP 2016'dan beri uçuyor

Havalimanı için her yıl bir yalan.
'Başbakan PKK'lı vekilin desteğiyle seçildi'

'Başbakan PKK'lı vekilin desteğiyle seçildi'

​İsveçli gazeteciden Türkiye'nin NATO kararına destek.
'Üretim de ihracat da uçar'

'Üretim de ihracat da uçar'

​OSB'lere daha fazla yer açılmalı.
İsveç'ten teröristlere vatandaşlık

İsveç'ten teröristlere vatandaşlık

​Türkiye iadelerini istiyor, onlar himaye ediyor.
19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs coşkusu

'​Gençlerle yürüyor ve yarınlara umutla bakıyoruz.'
Tsunami uyarısı yapıldı

Tsunami uyarısı yapıldı

​Avustralya'da 6,9 büyüklüğünde deprem.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.