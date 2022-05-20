İsveç'ten teröristlere vatandaşlık PKK’ya silah vermekle yetinmeyen İsveç, teröristleri de himaye edip vatandaşlık veriyor. İsveç hükümeti, PKK’lı Mehmet Sıraç Bilgin, Aysel Alhan ve Aziz Turan ile FETÖ’cü Harun Tokak ve Bülent Keneş’in aralarında olduğu çok sayıda kişiyle ilgili iade taleplerini reddetti.

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