İsveç'ten U dönüşü: Savcı PKK'nın korkunç yüzünü gözler önüne seren delilleri açıkladı

İsveç'in aksine Türkiye'nin taleplerini yerine getiren Finlandiya NATO'ya üye olurken İsveç'in bu tutumu değişmeye başladı.





İsveç sonunda terör örgütü destekçilerine hapis cezası öngören yasaya onay verdi.





1 Haziran'da yürürlüğe giren yasa ile terör örgütünün faaliyetlerini teşvik eden, güçlendiren veya destekleyenlere en fazla 4 yıl hapis cezası verilmenin önü açıldı.

Yasa ile Türkiye'nin taleplerini yerine getirdiğini belirten İsveç bir ilke sahne oldu.





İsveç'te yaşayan bir Türk vatandaşı terör örgütü PKK'ya finansman sağlamaya teşebbüs etmekle suçlandı ve mahkemeye çıkarıldı.





Halihazırda DEAŞ bağlantılı davalarda kullanılan yeni yasa, ilk kez PKK destekçisi olduğu iddia edilen bir kişiye karşı kullanıldı.





40'lı yaşlarındaki sanık, Stockholm'deki bir restoranın önünde tehditler savurup silahla ateş ettikten sonra Ocak ayında tutuklanmıştı.





Savcılık sanığın amacının şantajla para toplayıp PKK'yı finanse etmek olduğunu açıkladı.





1 Haziran’da yürürlüğe giren yasa ile ağırlaştırıcı nedenler olması halinde en az 2, en fazla 8 yıl hapis cezasının önü açıldı. Ayrıca yasa ile terör örgütlerini finanse eden veya destekleyen kişileri gözaltına alma ve yargılama konusunda da yetkiler genişledi... (Fotoğraf: AP)





Savcı, söz konusu adamın İsveç'teki PKK faaliyetlerinde kilit rol oynadığını savundu.





Alman istihbarat raporları kanıt oldu





Fransız ve Alman istihbaratından alınan kanıtlara da atıfta bulunan iddianameye göre, söz konusu kişi PKK'ya doğrudan finansman sağlayan kişilerle temas halindeydi ve grup adına hareket etti.





Avukatı İlhan Aydın Salı günü mahkemeye verdiği demeçte, 'Müvekkilimin PKK ile bağlantılı kişilerle teması olmuş olabilir, ancak kendisinin PKK ile hiçbir bağı yoktur' dedi.





Aydın, duruşmanın arifesinde AFP'ye verdiği demeçte, 'Müvekkilim ağırlaştırılmış gasp ve PKK'ya fon sağlamaya teşebbüs suçlamalarını reddediyor, ancak silah kullandığı suçlamasını kabul edecek' ifadelerine yer verdi.





Rusya komşusu Finlandiya ve diğer kuzey ülkesi İsveç'in NATO'ya üye olmaması konusunda uzun süredir uyarılarda bulunuyor.





İki yüzyıllık tarafsızlığı ve askeri uyumsuzluğu sona erdiren İsveç ve komşu Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra geçen yıl Mayıs ayında NATO'ya katılma tekliflerini açıkladılar.





Başka bir deyişle Putin'in emri ile Ukrayna'da başlayan savaş sonrası Moskova'nın planı tabiri caizse ters tepmiş oldu.





Zira Ukrayna işgali sonrası iki ülke de NATO'ya üyelik başvurusunda bulundu. İsveç'in aksine Türkiye'nin taleplerini karşılayan Finlandiya ittifaka üye oldu.



