İsviçre kreş eğitiminde son sırada

Saffet Özdemir

İsviçre gazetelerinden biri olan 20 Minuten, İsviçre'deki erken çocukluk eğitimine yönelik "Düşük kreş kotası- Çocuklar anaokulunda zar zor konuşabiliyor" başlıklı bir analiz yayımladı.

Analizde, diğer Avrupa ülkelerine kıyasla İsviçre'nin OECD sıralamasında alt sıralarda yer aldığına dikkat çekildi. Analizde şu ifadelere yer verildi:

İsviçreliler endişe verici buluyor

"İsviçre'de üç ila beş yaş arasındaki çocukların yalnızca yüzde 50'si, gündüz bakım merkezi gibi erken çocukluk eğitimi ve bakım tesislerine kayıtlıdır. Fransa, İsrail veya Büyük Britanya gibi diğer ülkelerde ise oran yüzde 100'e yakın. OECD, düşük oranın endişe verici olduğunu düşünüyor."

“Çocuklar anaokuluna çocuk beziyle geliyor”

"Ulusal Meclis Üyesi ve eski öğretmen Matthias Aebischer "Bazı çocukların hiçbir sosyal davranışı yok çünkü bütün gün bilgisayar veya televizyon karşısındalar." Sonuçlar ciddi. Aebischer, "Bu çocuklar anaokulunda zar zor konuşabiliyor veya bebek bezi giymek zorunda kalıyor, bunu asla telafi edemezsiniz" diyor.

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İtalya veya Fransa gibi diğer ülkeler, konu erken çocukluk bakımı olduğunda çok daha ileri düzeyde. Üç yaşından itibaren tüm çocuklar oradaki oyun grubuna veya kreşe gidiyor. Aebischer, "Dünyadaki en iyi eğitim sistemine sahibiz, ancak anaokulu öncesi düzeyde gelişmekte olan bir ülkeyiz" diyerek İsviçre'nin erken çocukluk eğitiminde son sıralarda yer almasını eleştiriyor.

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