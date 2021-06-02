Dünya İsviçreden Türkiye kararı Kovid-19da riskli ülkeler listesinden çıkardı
AVRUPA

İsviçre'den 'Türkiye' kararı: Kovid-19'da 'riskli ülkeler' listesinden çıkardı

İsviçre'de federal hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği "riskli ülkeler" listesinden Türkiye'yi çıkardı. Türkiye'den İsviçre'ye seyahat eden yolcularda Kovid-19 testi negatif olanlar, yarından itibaren 10 günlük zorunlu karantina uygulamasından muaf tutulacak.

Haber Merkezi AA
İsviçre Türkiyeyi Kovid-19da riskli ülkeler listesinden çıkardı
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Federal Sağlık Dairesinin (BAG) aldığı karar kapsamında, 19 Nisan'dan itibaren Türkiye riskli listeye alınmış ve listedeki ülkelerden İsviçre'ye seyahat edenlerin 10 gün boyunca karantinada olacağı belirtilmişti.

BAG, listede bugün yaptığı güncellemede, yarından geçerli olmak üzere, Türkiye'yi riskli ülkeler listesinden çıkarıldı.

  • Böylelikle, Türkiye'den İsviçre'ye seyahat edenler karantina şartından muaf tutulacak.

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Başka ülkeler de var

Türkiye’nin yanı sıra İran, Hırvatistan, Lüksemburg, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Almanya, Fransa ve İtalya'nın bazı bölgeleri riskli ülkeler listesinden çıkarıldı.

İngiltere, Hindistan Belçika, Hollanda, İsveç, Arjantin, Slovenya, Letonya, Litvanya, Şili, Nepal, Tanzanya ve Uruguay gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu 30 ülke ise listede kalmaya devam etti.

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Test yapmak zorunlu

Öte yandan, Türkiye'ye gidiş ve gelişlerde Kovid-19 aşısı yaptırmayanlar için test yaptırma zorunluluğu bulunuyor. BAG'ın bugünkü kararıyla, Türkiye'den gelen yolcularda Kovid-19 testleri negatif çıkanlar artık karantinaya alınmayacak.

  • İsviçre'de karantina şartlarına uymayanlara ağır para cezaları veriliyor.

Ağır cezaları var

Riskli ülkeler listesinden gelen yolcular için testleri negatif olsa dahi karantina zorunluluğu bulunuyor. Karantina şartlarına uymayanlar 10 bin İsviçre frangına kadar ağır para cezalarına maruz kalabiliyor.

Bu arada, nüfusu 8,6 milyon olan İsviçre'de, toplam 4 milyon 823 bin 933 doz Kovid-19 aşısı uygulandı. Ülkede 1 milyon 750 bin 400 kişinin ise iki doz aşısı tamamlandı.

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