İsviçre'de kara kış kapıda: Halka odun ve mum stoğu çağrısı

Avrupa kıtasında soğuk geçecek kış günlerinin hesapları şimdiden yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde Almanya'da elektrik kesintisi sırasında ihtiyaç duyulacaklar listesi yapılmış, mum, giysi ve kamp ocağı gibi malzemelerin hazır halde bulundurulması gerektiği belirtilmişti. Benzer bir haber İsviçre'den geldi. Ülkedeki Federal Elektrik Komisyonu Başkanı Werner Luginbühl, halktan mum ve odun stoklamasını istedi.

'ELEKTRİK KESİNTİLERİNE HAZIRLIKLI OLUN'

İsviçre basınında yer alan haberlerde, Luginbühl, "Halk, en kötü durumda bu kış geçici elektrik kesintileri beklemeli. Herkes, birkaç saat süren bir elektrik kesintisi durumunda ne yapacağını düşünmeli." dedi.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır olunması gerektiğini vurgulayan ve böyle bir durumun "yönetilebilir" olduğunu dile getiren Luginbühl, şöyle konuştu:

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"Evde yeterince mum olması kesinlikle tavsiye edilir. Odun sobası olanlar, yeterli miktarda yakacak odunları olduğundan da emin olmalı." Luginbühl, son aylardaki durumun, arz güvenliği konusuna daha kararlı bir şekilde yaklaşmaları gerektiğinin bir işareti olduğunu sözlerine ekledi.

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'TASARRUF YAPIN'

Basel merkezli çevre kuruluşu Pro Natura'dan Stella Jegher ise hükümeti elektrik tasarrufu için "hiçbir çaba göstermemekle" suçladı.

"Büyük miktarda enerji harcıyoruz." diyen Jegher, "Sadece günlük tüketimde, sanayi, iş dünyası ve özel haneler, elektriğin yaklaşık üçte birinden tasarruf edebilir." ifadesini kullandı.

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Avrupa Birliği, Ukrayna saldırıları nedeniyle Rusya'ya bir dizi yaptırım kararı almış, İsviçre Federal Hükümeti de Brüksel ile aynı yaptırımları uygulamaya karar vermişti. İsviçre Konfederasyonu Başkanı Ignazio Cassis, "Başkan Vladimir Putin ve birkaç bakanının mal varlıklarını dondurmaya karar verdik." demişti.

FOTOĞRAF 10 Almanya'da kış aylarında olası bir enerji krizinin yaşanabileceği endişesiyle vatandaşlar şimdiden evlerine elektrikli ısıtıcılar almaya başladı.<br><br> Piyasa araştırma firması GFK'ye göre, Almanya'da 2022'nin ilk altı ayında 600 bin elektrikli ısıtıcı satıldı. Satışların, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 arttığına dikkat çekildi. Berlin'de elektrikli ürünler satan Eisen Doring mağazasının sahibi Frank Doring, AA muhabirine yaptığı açıklamada, \"son iki ayda elektrikli ısıtıcıların satışında büyük artış yaşandığını ve ellerindeki ısıtıcıların tükendiğini\" söyledi. Berlin'de elektrikli ürünler satan Eisen Doring mağazasının sahibi Frank Doring, AA muhabirine yaptığı açıklamada, \"son iki ayda elektrikli ısıtıcıların satışında büyük artış yaşandığını ve ellerindeki ısıtıcıların tükendiğini\" söyledi. HER ŞEY TÜKENDİ<br><br>Frank Doring, \"Isıtıcılar belki de eylül, ekim ya da kasımda gelir. Hiçbir şirket teslimatın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini söyleyemez. Çünkü her şey tamamen tükendi. En büyük sorun da bu. Herkes elektrikli ısıtıcı almak istiyor çünkü gaz yoksa ev soğuk demektir.\" dedi. Elektrikli ısıtıcı arayan müşterilerden Petra, Alman hükümetinin enerji tüketiminin azaltılmasını istemesinden sonra, \"gaz tedarikinin azalması ya da fiyatının daha da artması durumunda daha çok elektriğe bel bağlamak zorunda kalmaktan endişe duyduğunu belirtti. Petra, \"Korkum şu ki sorunlar yaşanacak. Isıtıcım olmazsa ve biri sağlık sorunları yaşarsa, en azından sıcak bir banyo gerekecek. Belki ileride sıcak suyla duş alamayacağız. İşte bu yüzden acilen bir elektrikli ısıtıcıya ihtiyacım var.\" diye konuştu. PARANIZ VARSA ALIN<br><br>Almanya'da öğrenci olan Jason da elektrikli ısıtıcı alıp almayacağı sorulduğunda, \"Herkesin bunu almaya parası yok. Ama paranız varsa, alın.\" dedi. KARNEYLE GAZ<br><br>Rus gazını Avrupa'ya taşıyan önemli hatlardan olan Kuzey Akım doğal gaz boru hattı üzerinden gaz sevkiyatının \"teknik nedenlerden ötürü\" azaltılması üzerine, petrol ve doğal gaz uzmanı Thomas O'Donnell, \"Bu kış muhtemelen doğal gazda yüzde 30 eksiğimiz olacak. Bu da herkesin gaza ulaşamayacağı ve karneyle dağıtım olacağı anlamına geliyor.\" açıklamasında bulundu. O'Donnell, \"Tüketiciler etkisini hissedecek. Halihazırda Berlin'de ya da Almanya'da termostatların 22 santigrat dereceden 17'ye, belki daha düşük bir dereceye indirilmesi gerektiği söylendi.\" ifadesini kullandı. Almanya'da panik havası: Enerji krizi ülkeyi vurdu Rusya'nın vanaları kısmasının ardından Avrupa'da enerji krizi nedeniyle panik yaşanıyor. Kara kışa hazırlanan Almanya, sıcak sudan vazgeçmiş, kamu binalarını karartmaya karar vermişti. Edinilen yeni bilgiye göre, halk yaz ortasına elektrikli ısıtıcı almaya başladı. BiP'te paylaş

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