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Dünya

İsviçre'de sel ve toprak kayması

İsviçre'nin güneyinde şiddetli yağışın ve eriyen karların yol açtığı sel ve heyelanda bazı evler toprak altında kaldı. Popüler turizm merkezi Zermatt kasabasına ise ulaşım sağlanamıyor.

14:17 - 22/06/2024 Cumartesi
IHA
İsviçre
İsviçre
İsviçre
'nin güneyini vuran şiddetli yağış ve eriyen kar, sel ve heyelanı beraberinde getirdi. Valais kantonunun büyük bir bölümü sular altında kaldı. 1638 metre rakımlı ünlü kayak merkezi Zermatt'a giden yolda meydana gelen toprak kayması sonucu kasabayla ulaşım kesildi.


Bazı tren seferleri de durduruldu. Graubünden kantonuna bağlı Lostallo kentindeki Sorte köyünde ise Misox Vadisi'nde yaşanan heyelanın ardından bazı evler toprak altında kaldı.


Kanton polisi, Misox ve Calanca bölgelerinde onlarca kişinin evlerinden tahliye edildiğini belirtti.





#İsviçre
#Avrupa
#sel
#toprak kayması
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