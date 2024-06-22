İsviçre'de sel ve toprak kayması

Fener Patriği Bartholomeos’un İsviçre’deki Ukrayna Barış Zirvesi’ne katılması tartışmalara konu oldu. Türkiye, Fener’le ilgili Ukrayna savaşı bağlamında yaşanan değişimi yakından izliyor. Gagauz Türkleri, “Zirveye katılım muhtemelen Amerika ve Vatikan politikasının bir sonucu” tespitini de not etmekte fayda var.