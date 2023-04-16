İsviçre'de Türk vatandaşlarımız iftar programı düzenledi

Programa, Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan, Moudon Belediye Başkanı Carole Pico, Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Bayram Altuğ, Bern Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Celile Eren Ökten, Moudon Türk Birliği ve Kültür Merkezi Başkanı Figen Arı ve Türk vatandaşları katıldı.





Başkonsolos Özkan, burada yaptığı konuşmada, böyle bir davete katılmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, tüm İslam alemi ve Türk milleti için ramazan ayının mübarek olmasını diledi.





Özkan, "Ramazan, sevgi, dayanışma, manevi huzur ve yardımlaşma ayıdır. Ramazan ayı, sahip olduğumuz değerler için şükretmemizi ve kendimizden önce ihtiyaç sahiplerini düşünmemiz gerektiğini hatırlatır. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının bu güzel değerlere sahip çıktığını görmek bize mutluluk veriyor." dedi.





Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının toplum içindeki konumlarını güçlendirmek için çaba gösterildiği ifade edildi





Yurt dışındaki Türklerin Türkiye ile bağlarını güçlü tutmasının önemine işaret eden Özkan, "Batı İsviçre'deki vatandaşlarımızın Türkiye ile bağlarını diri tutmalarını görmek bizlere gurur veriyor. Çünkü sizlerin güçlü olması, Türkiye'nin güçlü olması anlamına geliyor." diye konuştu.





Genç nesillere yönelik olarak yapılan dil, din ve eğitim konusundaki çalışmaların önemine dikkati çeken Özkan, Moudon Türk Birliği ve Kültür Merkezini bu noktada yürüttüğü çalışmalar dolayısıyla tebrik etti.





'Türk milletinin sahip olduğu birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının depremlerden sonra bir kez daha görüldü'





Batı İsviçre'deki Türk vatandaşlarının depremzedelerin yaralarının sarılması için seferber olduğunu dile getiren Özkan, şunları kaydetti:



