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Dünya İsviçreden Belarus Devlet Başkanı Lukaşenkoya yaptırım
AVRUPA

İsviçre’den Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’ya yaptırım

İsviçre, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun mal varlıklarını dondurma ve İsviçre’ye seyahat yasağı kararı aldı.

Avrupa Birliği’nin 6 Kasım’da Lukaşenko’ya yönelik aldığı yaptırım kararına katılan İsviçre hükümeti yaptığı açıklamada, “Aralarında Alexander Lukashenko’nun da bulunduğu 15 kişiye mali yaptırımlar ve seyahat yasakları getirildi” ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi İHA
Ağustos ayında gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde Aleksandr Lukaşenko, Belarus Devlet Başkanı seçilmişti.
Ağustos ayında gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde Aleksandr Lukaşenko, Belarus Devlet Başkanı seçilmişti.

Belarus’da gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde Aleksandr Lukaşenko’nun seçimleri kazanmasının ardından ülkedeki gerginlik artmaya devam ediyor.

Belarus halkı tarafından birçok gösterinin hedefi olan Lukaşenko’ya İsviçre’den yaptırım kararı açıklaması geldi. Avrupa Birliği’nin (AB) 6 Kasım’da Lukaşenko’ya yönelik aldığı yaptırım kararına katılan İsviçre hükümeti yaptığı açıklamada, “Aralarında Alexander Lukashenko’nun da bulunduğu 15 kişiye mali yaptırımlar ve seyahat yasakları getirildi” ifadeleri kullanıldı.

Belarus'a diyalog çağrısı

Belarus’da devam eden gerginlikten endişelendiklerini ve Belarus hükümeti ile halk arasında diyalog çağrısında bulunduklarını belirten İsviçre hükümeti açıklamasında, “Bu, Belarus’a uluslararası insan hakları yükümlülüklerine saygı gösterilmesi için bir çağırıdır. Bu yükümlülükler arasında, ifade özgürlüğüne saygı, sebepsiz yere gözaltına alınanların serbest bırakılması ve güvenlik güçleri tarafından işkence veya kötü muamele iddialarının soruşturulması yer alıyor” ifadelerine yer verildi.

Belarus’da Ağustos ayında gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde Aleksandr Lukaşenko, Belarus Devlet Başkanı seçilmişti. Seçimlerin ardından Belarus halkı ise Lukaşenko’nun seçilmesine karşı çıkarak protestolar düzenlemişti. Ancak güvenlik güçlerinin sert müdahalesi ülkede gerginliğin daha da artmasına neden olmuştu. Belarus’un başkenti Minsk’te 29 Ağustos’da gerçekleşen hükümet karşıtı protestolarda yaklaşık 250 kişi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

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