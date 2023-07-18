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Dünya

İsviçre'den Türkiye'ye 'tahıl koridoru' desteği

İsviçre, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yenilenmesi konusundaki çabalarını desteklediğini bildirdi.

16:11 . 18/07/2023 Salı
AA
Arşiv

Arşiv

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilme kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsviçre, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili kararından (çekilme) üzüntü duyuyor ve küresel gıda güvenliğini sağlamak için yakın gelecekte bunun yenilenmesini umuyor. Türkiye ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu konudaki yorulmak bilmez çabasını memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Rusya'dan "tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu" açıklaması

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadelerini kullanmıştı.

Çin, ABD, İngiltere, NATO, Avrupa Birliği ve BM, Rusya'yı bu kararından dönmeye çağırmıştı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da "Rusya dünyaya şantaj yapıyor." değerlendirmesinde bulunmuş, bunun sadece Ukraynalıları değil, dünyada milyonlarca kişiyi etkilediğini söylemişti.



#İsviçre
#Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması
#övgü
#Türkiye
#Antonio Guterres
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