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Dünya İsviçreliler rekor asgari ücret için referanduma gidiyor 40 saat çalışmaya 33 bin TL
AVRUPA

İsviçreliler rekor asgari ücret için referanduma gidiyor: 40 saat çalışmaya 33 bin TL

İsviçre'nin Cenevre kantonu ile Basel'de dünyanın en yüksek asgari ücreti için referanduma gidecek. Referandumda kabul edilmesi halinde, Cenevre'de saatlik asgari ücret 23 İsviçre Frangı'na (yaklaşık 190 Türk Lirası) yükselecek.

Haber Merkezi Diğer
İsviçre asgari ücret değişimi için referanduma gidiyor.
İsviçre asgari ücret değişimi için referanduma gidiyor.

İsviçre'nin Cenevre kantonu ile Basel'de dünyanın en yüksek asgari ücreti için referanduma gidecek. Referandumda kabul edilmesi halinde, Cenevre'de saatlik asgari ücret 23 İsviçre Frangı'na (yaklaşık 190 Türk Lirası) yükselecek.

SUNULAN TEKLİF 33 BİN TL

Euronews'un haberine göre 27 Eylül'de referandumda oylamaya sunulacak asgari ücret teklifine göre, haftalık 40 saat çalışma baz alındığında aylık asgari ücret 4 bin 100 İsviçre Frangı (33 bin TL) olacak. Ülkede aylık ortalama ücret bugün yaklaşık 6 bin 500 İsviçre Frangı. (Yaklaşık 53 bin TL)

Halihazırda dünyanın en yüksek asgari ücreti, saatlik 19.84 dolarla (13.15 İsviçre Frangı) Avustralya'da. Cenevre'deki teklif Avustralya'daki asgari ücretin çok daha üzerinde.

KORONAVİRÜS KİLİT ROL OYNAYACAK

Cenevre daha önce 2 kez asgari ücret için referanduma gitmişti. Asgari ücret teklifi, 2011'deki referandumda yüzde 54 ret oyuyla, 2014'deki referandumdaysa yüzde 66 ret oyuyla geri çevrilmişti.

Yerel medyaya göre, koronavirüs salgını 27 Eylül'deki referandum sonuçlarında kilit rol oynayacak.

Benzer şekilde Basel'de de asgari ücreti 23 İsviçre Frangı'na yükseltmek için bir oylama yapılacak ancak Basel'deki referandum için henüz bir tarih verilmedi

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