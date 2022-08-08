Dünya İtalya ve İspanyada ormanlar küle dönüyor
AVRUPA

İtalya ve İspanya’da ormanlar küle dönüyor

İtalya’nın kuzeydoğusunda Slovenya sınırına yakın Carso mevkisinde dün bir kez daha yangın çıktı,

İspanya’da ise ülkenin kuzeybatısındaki Galiçya bölgesinde hafta sonu 7 noktada çıkan yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor.

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İtalya ve İspanya’da ormanlar küle dönüyor
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İtalya’nın kuzeydoğusunda Slovenya sınırına yakın Carso mevkisinde dün bir kez daha yangın çıktı. Sert rüzgarlar dolayısıyla alevler hızla büyürken, bölgeden geçen A4 otoyolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Söz konusu yangının, Avrupa’nın kuzey ülkelerinden araçlarıyla deniz tatili için Slovenya ve Hırvatistan’ı tercih edenlerin bu dönem sık kullandığı rota üstünde olması sebebiyle kara yolunda seyahat edenlerin pek çok aksaklık yaşadığı bilgisi paylaşıldı. İspanya’da da ülkenin kuzeybatısındaki Galiçya bölgesinde hafta sonu 7 noktada çıkan yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor. Boiro ve civarında yaklaşık 2 bin hektarlık alanın yandığı, buradaki yangının henüz kontrol altına alınamadığı belirtildi.

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