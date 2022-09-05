Dünya İtalyada aşırı sağcı lider Salvini Rusyaya uygulanan yaptırımlara karşı çıkmayı sürdürdü
AVRUPA

İtalya'da aşırı sağcı lider Salvini Rusya'ya uygulanan yaptırımlara karşı çıkmayı sürdürdü

İtalya'da aşırı sağcı Lig partisinin lideri Matteo Salvini, Ukrayna savaşından dolayı Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımlara karşı çıkan söylemlerine devam etti.

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Haber Merkezi AA
İtalyada aşırı sağcı lider Salvini Rusyaya uygulanan yaptırımlara karşı çıkmayı sürdürdü
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İtalya'da 25 Eylül'de yapılacak erken genel seçimler öncesinde partilerin seçim kampanyalarında ana gündem maddesini, Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu Avrupa'daki enerji krizi oluşturuyor.

Bolzano kentinde partisinin mitingine katılan Salvini, "Ruslara zarar vermesi gereken yaptırımlar yerine, İtalyanları ve Avrupalıları bir kalkan, bir paraşütle korumak daha iyi olurdu. Şu anda tek acil durum İtalyanların ödediği gaz ve elektrik faturaları. Bu bölgesel ve ulusal bir sorun. Bazı siyasetçiler bunu anlamıyorlar." dedi.

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Salvini, Rus yanlısı olmadığını İtalyanları düşündüğünü vurgulayan Salvini, "Milyonlarca İtalyanın soğuğa ve karanlığa bırakma riskine karşı Avrupa'nın parmağını oynatmaması inanılmaz bir şey olur. eğer Avrupa kımıldamazsa ulusal hükümet gerekeni yapar." şeklinde konuştu.

AB'nin İtalya'ya gerekli maddi kaynağı sağlaması gerektiğini savunan Lig partisi lideri, "Hesapları yanlış yapıp yaptırımlar isteyen Brüksel'den acil para aktarılması gerekiyor. Almanlar, Fransızlar, İspanyollar borçlandı. 100 milyar avroluk ek fonlar yerine 1 milyon kişinin işini kurtarmak için hemen 30 milyar avro daha iyi. Avrupa'nın İtalyan işçileri koruma zorunluluğu vardır." ifadelerini kullandı.

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Kışın 9 milyon İtalya'nın enerji yoksulluğu riskinde olması bekleniyor

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarrella ile Ekonomi Bakanı Daniele Franco geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıklamalarda, İtalya'nın net enerji ithalatının bu yıl iki kat artarak 100 milyar avroyu bulacağını söylemişti.

Ülkedeki küçük ölçekli iş verenler derneği Cgia Mestre de 2021 sonunda başlayan enerji krizinden dolayı bu kış 9 milyon İtalya'nın enerji yoksulluğu riskinde olacağını açıklayan bir rapor yayınladı.

Rapora göre, başta güney İtalya olmak üzere ülkenin genelinde birçok ailenin, çamaşır ve bulaşık makinesi, fırın, elektrik süpürgesi gibi temel ihtiyaçlarındaki enerji kullanımını asgariye indireceği bildirildi.

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