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İtalya'da başbakanın boyuyla dalga geçen gazeteciye tazminat cezası

İtalya'da mahkeme, sosyal medyada Başbakan Giorgia Meloni'nin boyuyla dalga geçen bir gazetecinin 5 bin euro tazminat ödemesine hükmetti.

09:37 - 19/07/2024 Cuma
Güncelleme: 09:40 - 19/07/2024 Cuma
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni

Yargıç, bin 200 euro ertelenmiş para cezasına çarptırılan Giulia Cortese'nin iki tweetinin iftira niteliğinde olduğuna ve "vücut aşağılama" kapsamına girdiğine karar verdi.


Mahkeme kararı, Cortese'nin, Meloni'yi "küçük bir kadın" olarak tanımladığı ve ona "Seni göremiyorum bile" dediği bir konuşmanın ardından gerçekleşti.


Karara tepki gösteren Cortese, İtalyan hükümetinin "ifade özgürlüğü ve gazetecilikteki muhalefet konusunda ciddi sorunlar yaşadığını" söyledi.


İkili ilk olarak, Meloni'nin aşırı sağcı İtalya Kardeşleri partisinin hala muhalefette olduğu Ekim 2021'de, Cortese'nin X'te (eski adıyla Twitter) Meloni'nin sahte bir görüntüsünü yayınlamasının ardından karşı karşıya gelmişti.


"Beni korkutamazsın sadece 1,2 m boyundasın"

Fotoğrafta Meloni, Mussolini'nin çerçevelenmiş bir fotoğrafının yapay olarak eklendiği bir kitaplığın önünde dururken görülüyor. Meloni, Facebook'ta yaptığı paylaşımda , fotoğrafın "benzersiz bir öneme" sahip olduğunu ve yasal işlem başlatacağını söyledi.


Aynı günün ilerleyen saatlerinde Cortese, sahte olduğunu anladıktan sonra fotoğrafı sildiğini söyledi ve Meloni'yi kendisine karşı "medya saldırısı" yaratmakla suçladı.


Daha sonra ayrı bir gönderide, "Beni korkutamazsın, Giorgia Meloni. Sonuçta, sadece 1,2 m boyundasın. Seni göremiyorum bile." İtalyan medyasında Meloni'nin boyu 1,63 metre.

#Giorgia Meloni
#İtalya
#Tazminat
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