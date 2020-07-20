İtalya'da Ermenistan'ın saldırıları protesto edildi: Roma’dan sınırda nöbet tutan askerimize desteğimizi iletiyoruz İtalya'da yaşayan Azerbaycanlılar ve Azerbaycan dostları, Ermenistan ordusunun Azerbaycan sınırında gerçekleştirdiği saldırıları ve Dağlık Karabağ'ın işgalini protesto etti. Protesto sırasında göstericiler, "Karabağ Azerbaycan'ındır", "Hocalı soykırımı", "Hocalı için adalet", "Ermeni saldırılarını durdurun" yazılı dövizler taşıdı. 15 yıldır İtalya'da yaşayan Azerbaycan vatandaşı Hasan İskenderov, yaptığı açıklamada, "Biz, haklı sesimizi dünyaya duyurmaya çalışıyoruz. Son günlerde olan hadiseleri vatanın dışında izlemek çok ağır. Bu son hadiseler ışığında haklı sesimizi Avrupa Parlamentosu'ndan İtalyan parlamentosuna kadar duyurmaya çalışıyoruz. Her zaman devletimizin yanındayız. Bu konular sulh yoluyla hallolmazsa elimize silah alıp o topraklarda ölmeye hazırız. Ne kadar Azerbaycan’dan uzakta da yaşasak, halkımızın, devletimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 20 Temmuz 2020, 22:30 Son Güncelleme: 20 Temmuz 2020, 22:40 AA