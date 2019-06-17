İtalya'da göçmen krizi

10 KİŞİYE İZİN VERDİ

Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenler, sivil toplum kuruluşları ile İtalya hükümeti arasında yeni bir krize neden oldu. Düzensiz göçmenleri kurtarmaya yönelik çalışan Alman sivil toplum kuruluşu Sea Watch'un kurtardığı 53 kişi, 5 gündür İtalya'nın güneyindeki Lampedusa Adası açıklarında bekletiliyor. İtalya hükümeti, 12 Haziran'da kurtarılan 53 düzensiz göçmenin sadece 10'unun karaya çıkarılmasına izin verdi.

STK'YA SUÇLAMA

Göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen İtalya'daki aşırı sağ görüşlü Lig Partisi lideri ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, "suçlu" olarak gösterdiği Sea Watch'un üyelerini "Akdeniz'de korsanlık yapmakla" suçladı. Salvini, kısa bir süre önce kabul edilen kararname gereği, Akdeniz'deki gemilerin İtalyan karasularına girişine izni İçişleri Bakanlığı'nın verdiğini hatırlatarak, geminin Lampedusa Limanı'na gelmesine izin vermediklerini belirtti.

Küstah ifadeler

Matteo Salvini

Salvini, sadece sağlık ekiplerinin kontrolü sonrasında gemideki kadın, çocuk ve hasta 10 kişinin karaya çıkarılacağını bildirdi. Kalanların ise İtalya'da karaya çıkarılmayacağını ifade eden Salvini, bu kişilerden 4'ünün reşit olmadığını ve yanında hiçbir aile üyesinin bulunmadığını kaydetti. Salvini, gemideki düzensiz göçmenler için küstah bir şekilde "Yılbaşına kadar kalabilirler" ifadesini kullandı.