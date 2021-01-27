İtalya’da hükümet düştü

İtalya’da dörtlü koalisyonun bozulmasıyla başlayan hükümet krizinde, Başbakan Giuseppe Conte ve hükümeti istifasını sundu. Ülkede 13 Ocak’ta koalisyonun küçük ortağı Italia Viva (Iv) partisinin hükümetten ayrılmasıyla parlamentodaki çoğunluğunu kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan 2. Conte Hükümeti, istifa etmek durumunda kaldı.
- Bakanlar Kurulunun ardından cumhurbaşkanlığı sarayı Quirinale’ye giden Conte, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’ya hükümetinin istifasını verdi. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Mattarella’nın, Conte’nin istifasını aldığı ve yarından itibaren parlamentoda temsil edilen siyasi partilerle istişarelere başlayacağı bildirildi.