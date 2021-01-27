İtalya’da hükümet düştü

Hollanda'da koronavirüs tedbirleri şiddet olaylarına dönüştü

Hollanda genelinde koronavirüs tedbirlerine karşı gerçekleştirilen protestolar şiddetini arttırdı. 15 kentte acil durum ilan edilen ülkede göstericiler yakıp yıkmaya ve yağmalamaya başladı. Hollanda hükümeti, salgının başlangıcından bu yana en sert önlemleri almıştı. Buna göre ülkede yerel saatle 21.00'dan 04.30'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yasağı ihlal edenlerin de 95 Euro para cezasına çarptırılmasına karar verilmişti. Ülkedeki barlar ve restoranlar Ekim ayından beri kapalıyken, okullar ve mağazalar da Aralık ayında kapatılmıştı.







