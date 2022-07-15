İtalya'da hükümet gitti geldi

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Trump: 2024 seçiminde adaylık kararı aldım. Asıl büyük karar, bunu ne zaman duyuracağım

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024'teki başkanlık seçimi için adaylık kararını verdiğini, şimdi kendisini bekleyen asıl büyük kararın, bunu kasımdaki Kongre ara seçiminden önce mi yoksa sonra mı duyuracağı olduğunu söyledi.