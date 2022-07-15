İtalya'da hükümet gitti geldi

İtalya’da patlak veren siyasi kriz sonrası Başbakan Mario Draghi dün akşam saatlerinde istifa edeceğini açıkladı. Ancak Draghi’nin istifasını Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella kabul etmedi. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Mattarella’nın Draghi’nin “istifasını kabul etmediği” belirtilerek, Draghi’den parlamentoya hitap etmesini istediği aktarıldı.
Hükümetin, Ukrayna-Rusya Savaşı sonrası artan enerji fiyatlarıyla mücadele için hazırladığı 23 milyar euroluk ekonomik yardım paketi parlamentonun üst kanadı Senato’da oylanmış, koalisyon ortaklarından 5 Yıldız Hareketi (M5S), yardım paketinin yeterli olmadığını öne sürerek oylamayı boykot etmişti.