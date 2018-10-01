Dünya İtalyada ırkçılığa karşı sokağa döküldüler
AVRUPA

İtalya'da ırkçılık ve yabancı düşmanlığı protestosu!

İtalya'da ırkçılığa karşı sokağa döküldüler

İtalya'da son aylarda artan ırkçılık ve yabancı düşmanlığı protesto edildi. 25 binden fazla kişinin katıldığı gösteride, "Hoşgörüsüzlüğün zamanı değil" çağrısı yapıldı.

Haber Merkezi DHA
İtalya'da son aylarda ırkçılık ve yabancı düşmanlığında artış gözleniyor.
İtalya'da son aylarda ırkçılık ve yabancı düşmanlığında artış gözleniyor.

İtalya'da son aylarda artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı, cinsiyetçilik, ayrımcılık, antisemitizm ve hükümetin göç karşıtı politikaları protesto edildi. Milano kentindeki ünlü Duomo Meydanı'nda Pazar günü yapılan eyleme 25 binden fazla aşkın kişinin katıldığı açıklandı.

“Sıfır tolerans" adı verilen eylemin organizatörleri, haziran ayında göreve başlayan aşırı sağ-popülist “hükümetin politikalarının tetiklediği ırkçılık ve nefret ortamının" protesto edilmekte olduğunu belirtti. Yapılan çağrı üzerine binlerce kişinin kırmızı renkte kıyafetler giydiği eyleme göçmenler de katıldı. İtalya'nın da yeni hükümetle birlikte göçmenlere kapıları kapatma politikasına karşı “Duvarlara hayır" ve “Savaşları durdurun, göçmenleri değil" dövizleri taşındı.

İtalya'da son aylarda artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı, cinsiyetçilik, ayrımcılık, antisemitizm ve hükümetin göç karşıtı politikaları protesto edildi. Milano kentindeki ünlü Duomo Meydanı'nda Pazar günü yapılan eyleme 25 binden fazla aşkın kişinin katıldığı açıklandı.

Ülkede son 6 ayda yaşandığı belirtilen 60'ı aşkın ırkçılık ve yabancı düşmanlığı temelli olaylara karşı da "Sadece bir ırk var; insan ırkı" dövizleri kullanıldı. "Hoşgörüsüzlüğün zamanı değil" çağrısı yapan organizatörler, "Duvarların değil, köprüler kurmanın zamanı. Meydanlara indik, çünkü bu klima ansızın ortaya çıkmadı: özellikle başta bizimki de dahil bazı ülkeler olmak üzere yıllardır Avrupa'da, ırkçı, cinsiyetçi, yabancı düşmanı ve antisemitizm ortamı hazırlanıyor. Şimdi, eşi görülmemiş ve sınır tanımayan sözlü ve fiziksel saldırılara şahit oluyoruz" dedi.

İtalya'da son aylarda artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı, cinsiyetçilik, ayrımcılık, antisemitizm ve hükümetin göç karşıtı politikaları protesto edildi. Milano kentindeki ünlü Duomo Meydanı'nda Pazar günü yapılan eyleme 25 binden fazla aşkın kişinin katıldığı açıklandı.

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Bazı nefret suçu kurbanlarının da birer konuşma yaptığı eylemde, "Bu hükümet kazanacağını zannediyor ama tarih yazamayacaklar" ifadeleri de kullanıldı.
Kariyerini İtalya ve Türkiye arasında sürdüren oyuncu Serra Yılmaz da sosyal medya hesabından bu eylemin duyurusunu paylaşarak, katılım çağrısı yaptı

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