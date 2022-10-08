Dünya İtalyada kalorifer kullanımı kısıtlandı
AVRUPA

İtalya'da kalorifer kullanımı kısıtlandı

İtalya, Rusya-Ukrayna savaşından dolayı oluşan doğalgaz krizinden dolayı, kış dönemine yönelik belirlenen ısıtma kullanım sürelerine kısıtlama getirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
İtalyada kalorifer kullanımı kısıtlandı
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İtalya'da hükümet, kışın enerji tasarrufu için doğalgazla ısınmada tüketimi düzenleyen bir kararname çıkardı. Ekolojik Dönüşüm Bakanı Roberto Cingolani'nın imzaladığı kararnameye göre ülke genelinde kaloriferlerin faaliyet süresi toplamda 15 gün azaltıldı. Kararnamede ülke 6 iklim bölgesine ayrılırken, günlük kalorifer kullanımı ortalama 1 saat azalacak. Kararname ile daha önceki yıllarda konut ve kamu binaları (hastane ve kreşler hariç) için belirlenen 20 derece ısı limiti 1 derece azaltılarak 19'a düşürüldü. İşletmeler ve sanayi tesislerinde ise limit 17 derece olarak belirlendi. İklim koşullarına göre ısınma sistemlerinde 2 derecelik toleransa izin verilecek ve yerel yönetimler sert iklim koşullarında kararnamede belirtilen sınırlamaları geçici olarak değiştirebilecek.

Yeni Teknolojiler, Enerji ve Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma Ulusal Ajansı (ENEA) kısıtlamalar ile ülke çapında 2,7 milyar metreküp doğalgaz tasarrufu yapılmasını öngörüyor. Kararname ise ülkenin güneyinde bulunan en sıcak bölgelerinde (A Bölgesi) kalorifer kullanımı 8 Aralık- 7 Mart tarihleri arasında günde 5 saat olarak belirlenirken, kuzeyde bulunan en soğuk bölgelerinde (F Bölgesi) ise kısıtlama uygulanmayacak.

Başkent Roma'nın bulunduğu D Bölgesi'nde kaloriferler 8 Kasım-7 Nisan döneminde günde 11 saat , ülkenin finans merkezi Milano'nun bulunduğu E Bölgesi'nde ise 22 Ekim-7 Nisan tarihleri arasında günde 13 saat çalıştırılabilecek.

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İmalatta kullandığı ham maddenin yüzde 100’ünü geri kazanılmış eski kağıtlardan karşılayan ve Türkiye’nin kağıt üretiminde dışa bağımlılığını azaltmak üzere kurulmuş Varaka gibi sektöründe örnek projelere ev sahipliği yapacak Albayrak Balıkesir Özel Endüstri Bölgesi’nin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti. Albayrak Grubu'na ait Varaka Kağıt Fabrikası'nın açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrafı ortadan kaldıran bir yatırım. Burada tasarruf var" ifadelerini kullandı. Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, üst düzey protokol ve Varaka çalışanları katıldı.

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