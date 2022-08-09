Dünya İtalyada korkutan orman yangını
AVRUPA

İtalya'da korkutan orman yangını

İtalya'nın kuzeybatısında Savona kenti yakınlarında çıkan ve henüz kontrol altına alınamayan orman yangınında 120 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

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İtalyada korkutan orman yangını
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İtalyan ANSA ajansının haberinde, Savona kentine bağlı Villanova d'Albenga ile Arnasco kasabaları arasındaki ormanlık alanda çıkan yangının, 36 saattir söndürülemediği ve durumun kritik olduğu belirtildi.

Yangında bazı evlerin yandığı, bazı evlerin de alevlerin tehdidi altında olduğu, bu nedenle de bölgeden 120 kişinin tahliye edildiği kaydedildi. Yangına karadan 60 kadar itfaiye eri, havadan da 3 yangın söndürme uçağıyla müdahale edildiği aktarıldı.

Bölgeden geçen kara yolu ile demir yolu ulaşımında aksaklıklar ve kesintiler yaşandığı da ifade edildi. Villanova d'Albenga Belediye Başkanı Pietro Balestra, yaptığı açıklamada, "Dün gece olanlar, daha önce hiç görülmemiş bir şeydi. Yangın, her şeyi yok etti ve her yerde panik sahneleri vardı" dedi

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