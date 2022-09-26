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İtalya'da kritik seçim: Anketlerde en önde

İtalya’da parlamentonun yeni üyelerinin belirleneceği genel seçimlerde oy kullanma işlemi dün gece 23.00’te (TSİ 00.00) sona erdi. İtalya, Mario Draghi liderliğindeki koalisyon hükümetinin 21 Temmuz’da çökmesinden sonra dün seçime gitti. 9 Eylül’de açıklanan son anketlere göre Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri’nin (FdI) ilk sırada olması AB’yi alarma geçirmişti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İtalyada kritik seçim: Anketlerde en önde
Kritik seçimde favori aşırı sağcı Meloni.

İtalya’da parlamentonun yeni üyelerinin belirleneceği genel seçimlerde oy kullanma işlemi dün gece 23.00’te (TSİ 00.00) sona erdi. 50,8 milyon seçmeni ilgilendiren seçimlerde sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi. Resmi olmayan ilk sonuçların bugün gelmesi bekleniyor. Sandıkta İtalyanlar, kendilerini 5 yıllığına temsil edecek 200 sandalyeli parlamentonun üst kanadı Cumhuriyet Senatosu ile 400 sandalyeli parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinin yeni üyelerini belirlemek için oy kullandı. Ayrıca İtalya’nın 20 bölgesinden biri olan Sicilya Adası’nda da yerel yönetimi belirlemek üzere bölgesel yönetim seçimleri yapıldı. Ülkede, Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümetinin 21 Temmuz’da çökmesinin ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, parlamentonun iki kanadını feshederek 2023’te yapılması gereken seçimleri 25 Eylül’e almıştı.

ANKETLERDE EN ÖNDE

Ülkede seçim kanunu gereği son anketler, seçimden 15 gün önce yayımlanabiliyor. En son 9 Eylül’de açıklanan anketlere göre; Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri (FdI) ilk sırada, Enrico Letta liderliğindeki merkez solun çatı partisi Demokratik Parti (PD) 2. sırada, Matteo Salvini liderliğindeki aşırı sağcı Lig Partisi 3. sırada, eski başbakanlardan Giuseppe Conte’nin liderlik ettiği düzen karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) 4. sırada ve yine eski başbakanlardan Silvio Berlusconi’nin başkanı olduğu merkez sağdan Forza Italia (FI) 5. sırada yer alıyor. Seçimler bu şekilde sonuçlanırsa, Meloni liderliğindeki FdI, Salvini liderliğindeki Lig Partisi ve Berlusconi liderliğindeki FI ile bazı küçük sağ partilerden oluşan aşırı sağcı bir koalisyonun iktidara gelmesi bekleniyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, İtalya’daki seçimlerden üç gün önce seçmenin kararını etkileyecek şekilde “İşlerin zorlaşması durumunda Macaristan ve Polonya örneklerinde olduğu gibi çeşitli araçlara başvurabiliriz” ifadelerini kullanmasına büyük tepki gösterilmişti.

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