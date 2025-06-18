İtalya'da liselerde telefon yasaklandı

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara'nın imzaladığı genelge, daha önce ilkokul öğrencilerini kapsayan, derslerde ve genel olarak okul saatleri içinde cep telefonu kullanma yasağını, gelecek yıldan itibaren lise öğrencilerini de içine alacak şekilde genişletti. Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara, yaptığı açıklamada, "Bu müdahale artık acil görünüyor. Bu müdahale, bilimsel araştırmaların da açıkça ortaya koyduğu üzere, akıllı telefonların aşırı ya da yanlış kullanımının ergenlerin sağlığı, refahı ve okul performansı üzerindeki olumsuz etkileri göz önüne alındığında artık ertelenemez hale gelmiştir" ifadelerini kullandı.