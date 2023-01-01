İtalya’da mülteciler kafeslerde sınır dışı edildi

Yapılan yeni bir uluslararası araştırma, İtalya tarafından çok sayıda düzensiz göçmen ve mültecinin insanlık dışı koşullarda Yunanistan’a “geri itme” işlemine maruz bırakıldığını ortaya çıkardı. El Cezire ve bazı diğer medya kuruluşları ile Hollanda merkezli sivil toplum kuruluşu Lighthouse’un ortaklaşa hazırladığı rapora göre, İtalyan güvenlik güçleri, sığınma için kıtaya ayak basmaya çalışan göçmenleri ticari gemilerdeki kafes tarzında gizli bölmelerde Yunanistan’a geri gönderiyor. Herhangi bir resmi prosedür olmadan tutuklanan ve çoğunluğu Afganistan, Suriye ve Irak gibi ülkelerden gelen mülteciler, 2 metreye 1.2 metre dar konteynerler için yolculuk yapmaya zorlanıyor. Mülteciler çoğu zaman, bu konteynerlerin içinde, küçük bir şişe su ve neredeyse hiçbir yemek olmadan İtalya’dan Yunanistan’a geri gönderiliyor.