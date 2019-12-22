İtalya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti

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Libya'ya seyirci kalmayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya’da Mısır, BAE, Fransa, İtalya ve hatta Rusya’nın gayrimeşru olan Hafter’e destek verdiğini, Türkiye’nin ise meşru bir lider olan Serrac’ın yanında durduğunu söyledi. Erdoğan, “Seyirci kalmamız doğru değil. Elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz” dedi.