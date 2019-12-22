Dünya İtalyada olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti
AVRUPA

İtalya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da kuvvetli rüzgar nedeniyle ağacın üzerine devrildiği 62 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Dün de 2 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, olumsuz hava koşulları sebebiyle ölenlerin sayısı 3'e çıktı.

Haber Merkezi AA
İtalya'da hakim olan olumsuz hava koşulları hayatı kötü yönde etkilemeye devam ediyor.
İtalya'da hakim olan olumsuz hava koşulları hayatı kötü yönde etkilemeye devam ediyor.

İtalya’da hafta sonu etkili olan olumsuz hava koşulları sebebiyle ölenlerin sayısı 3'e çıktı.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Napoli'de kuvvetli rüzgar nedeniyle ağacın üzerine devrildiği 62 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Dün de 2 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, olumsuz hava koşulları sebebiyle ölenlerin sayısı 3'e çıktı.

  • İtalya'da dün Friuli Venezia Giulia bölgesinde arabasını çekmeye çalışırken sele kapılan bir kişi ile Toskana bölgesinde nehre düşen bir motosikletli ölmüştü.

Gemi deniz ve kayalıklar arasında sıkıştı

Öte yandan, Sardinya Adası'ndaki Cagliari Limanı'na yükünü boşalttıktan sonra İspanya’ya doğru hareket eden İtalyan bandıralı "CDRY BLUE" isimli ticari gemi, denize açıldıktan kısa süre sonra aşırı dalga ve kuvvetli rüzgar nedeniyle limana dönmek istedi. Gemi, limana ulaşamadan deniz ve kayalıklar arasında sıkıştı, 12 kişilik mürettebat İtalya Sahil Güvenlik ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.

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