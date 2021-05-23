İtalya’da teleferik faciası: 9 kişi öldü

İtalya’nın Piedmont bölgesinde Stresa-Mottarone hattına yakın bir noktada 11 kişinin bulunduğu bir teleferiğin kablosunun kopması nedeniyle düştüğü belirtildi.
Olayın ardından bölgeye hava ambulansı sevk edildi. İtalyan kurtarma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, olayda 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yaralı iki çocuğun hava ambulansıyla Torino’daki bir hastaneye götürüldüğü öğrenildi.
Varış noktasına 300 metre kala düştü
Kabinin Mottarone'deki varış noktasına 300 metre kala ormanlık alana düştüğü belirtildi.
Koronavirüs nedeniyle kapatılmıştı
Söz konusu teleferik hattının, Kovid-19 salgını tedbirleri sonrasında 24 Nisan'da yeniden faaliyete açıldığı kaydedildi.