Dünya İtalyada teleferik faciası 9 kişi öldü
AVRUPA

İtalya’da teleferik faciası: 9 kişi öldü

İtalya’nın Piedmont bölgesinde bir teleferiğin düşmesi sonucu 9 kişinin hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 2 çocuk, hava ambulansıyla Torino'daki bir hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Haber Merkezi AA İHA
İtalya’da teleferik faciası: 9 kişi öldü
Piedmont bölgesinde 11 kişinin bulunduğu teleferik düştü.

İtalya’nın Piedmont bölgesinde Stresa-Mottarone hattına yakın bir noktada 11 kişinin bulunduğu bir teleferiğin kablosunun kopması nedeniyle düştüğü belirtildi.

Piedmont bölgesinde 11 kişinin bulunduğu teleferik düştü.
Piedmont bölgesinde 11 kişinin bulunduğu teleferik düştü.

Olayın ardından bölgeye hava ambulansı sevk edildi. İtalyan kurtarma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, olayda 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yaralı iki çocuğun hava ambulansıyla Torino’daki bir hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Varış noktasına 300 metre kala düştü

Kabinin Mottarone'deki varış noktasına 300 metre kala ormanlık alana düştüğü belirtildi.

Koronavirüs nedeniyle kapatılmıştı

Söz konusu teleferik hattının, Kovid-19 salgını tedbirleri sonrasında 24 Nisan'da yeniden faaliyete açıldığı kaydedildi.

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