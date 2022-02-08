İtalya'da zorunlu aşı pasaportu protesto edildi

İki yıldan fazladır dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Omicron varyantı ile devam ediyor.

Avrupa'da, aşılamaya da güvenilerek tedbirler kaldırılmaya başlandı ve tam normalleşme dönemi başladı. Ancak bazı Avrupa ülkeleri aşı pasaportu uygulamasını sürdürüyor.

İtalya'da da restoran ve kafelere girmek için aşı pasaportu gerekiyor.

DIŞARIDA YEMEK YİYEREK TEPKİ GÖSTERDİLER

Bu duruma tepki göstermek amacıyla aşılı-aşısız toplanan pek çok gösterici, evlerinden yiyecek ve içecek getirerek restoran ve kafelerin önünde toplanıp birlikte yemek yediler. Göstericiler sabah ve akşam gösteriye devam etti.