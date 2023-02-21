İtalyan başbakan Kiev'de: Yalnız değilsiniz

|
İtalya Başbakanı Giorgio Meloni ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Kiev'de bir araya geldi.
İtalya'da ekimde sağ koalisyon hükümetini kuran Giorgia Meloni, başbakan olduktan sonra Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümünden önce Kiev'i ziyaret edeceğine dair verdiği sözü tuttu.
Meloni, Kiev'e varışında Ukrayna'yı ziyaret etmekten onur duyduğunu belirterek, "İtalyan hükümetinin tutumunu yinelemek ve özgürlüğü için savaşan bir halkın neye ihtiyacı olduğunu anlamak için burada olmanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Kendi gözlerinizle görmek her zaman farklıdır." dedi.
İtalya Başbakanı, ziyareti kapsamında ilk olarak Kiev yakınlarında savaşta harabeye dönen İrpin ile Buça kentlerine gitti.
İtalya Başbakanı Meloni'nin, Kiev'deki temaslarının son bölümünde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesi bekleniyor.