İtalyan başbakan Kiev'de: Yalnız değilsiniz

ABD Başkanı Joe Biden, Polonya'nın başkenti Varşova'da cumhurbaşkanlığı sarayının önünde Polonyalılara hitaben konuşma yaptı. Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin konuşan Biden, Ukrayna'nın Rusya için asla bir zafer olmayacağını söyledi. ABD'nin NATO ittifakına ve 5'inci maddeye olan bağlılığının çok sağlam olduğunu belirten Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugünkü açıklamasına değinerek, "ABD ve Avrupa ülkeleri Rusya'yı kontrol etmeye veya yok etmeye çalışmıyor. Bu savaş asla bir zorunluluk değil. Bir trajedi." ifadelerini kullandı.