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İtalyan basını: Meloni Erdoğan’dan yardım istedi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin hafta sonunda Türkiye’ye yaptığı resmi ziyarette varılan göç anlaşmasıyla ilgili detaylar İtalya basınında geniş yer buldu.

17:18 - 22/01/2024 Pazartesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Meloni’nin Cumartesi akşamı İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlenmedi, iki taraftan da görüşmenin içeriğiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.


Ancak Meloni’yi Türkiye’de takip eden İtalyan gazetecilere başbakanlık kaynaklarının verdiği bilgiye göre göç alanında işbirliğinin güçlendirilmesi de görüşüldü.


BBC'de yer alan habere göre, İtalya, Libya üzerinden gelen göçmenlerin durdurulması için Türkiye'nin desteğini istedi.

İtalya’nın sağ koalisyon hükümetine yakın Il Giornale gazetesinde bugün yayımlanan bir haberde göç konusundaki bu işbirliği anlaşmasına odaklanıldı.


Il Giornale bir istihbarat analisti ile hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ‘Libyalı kaçakçıların durdurulması için Türkiye ile anlaşma’ başlığını kullandı.


Gazete, "Başbakan'ın imzaladığı anlaşma, ‘Sultan’ Erdoğan'ın büyük nüfuz sahibi olduğu Libya'dan çıkışları durdurmayı amaçlıyor" diye yazdı.


Il Giornale başbakanlıktan bir kaynağın verdiği bilgiye dayanarak, İtalya’ya gelen göçmenlerin ağırlıkla Trablusgarp bölgesinden denize açıldığını, bu bölgede 'Türklerle işbirliği içinde sahada etkili olunabileceğini' belirtti.


Aynı kaynak, “Erdoğan, Libya ile üçlü bir anlaşmayı tamamlama arzusunu teyit etti" dedi.


Habere göre bu yönde bir anlaşma, Meloni ile Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında geçen Eylül’de New York’ta yaptığı görüşmede gündeme gelmişti.


Ardından İtalya ve Türkiye’nin Dışişleri Bakanları bir araya geldi ve Ekim ayında da İtalya Dışişleri Genel Sekreteri Riccardo Guariglia, içerik üzerinde çalışmak üzere Türkiye'ye gitti.


Guariglia’nın ziyareti sırasında Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada "Ortadoğu ve Afrika’da işbirliği imkanlarının ele alındığı" belirtilmişti.


Il Giornale’ye göre iki ülkenin Dışişleri Bakanlıkları halen yazılı anlaşma üzerinde çalışıyor.

Başbakan Meloni’nin Libya odaklı Türkiye ziyareti, Roma’da yapılması planlanan ‘İtalya-Afrika’ zirvesine bir hafta kala düzenlenmesiyle de dikkat çekti.


29 Ocak’ta Senato’da düzenlenecek "İtalya-Afrika. Ortak büyüme için bir köprü" isimli uluslararası zirveye, çok sayıda Afrika ülkesinin devlet, hükümet liderleri ve bakanlarının yanı sıra Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve başlıca uluslararası kuruluşların temsilcilerinin de katılması bekleniyor.


İtalya hükümeti, "Avrupa ile Afrika arasında bir köprü olmak" amacıyla ‘Mattei Planı’ adını verdiği bir projeyi devreye sokmayı amaçlıyor. Proje adını, İtalyan enerji devi ENI’nin kurucusu Enrico Mattei’den alıyor.


Mattei Planı’nın amacı resmi belgelerde, "Afrika uluslarıyla işbirliği, kalkınma ve eşit ortaklık modeli yoluyla birlikte büyümek" şeklinde açıklanıyor.


Bu bağlamda ‘yalnızca siyasi ilişkileri güçlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda halklar arası temaslar ve ticaret-yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi yoluyla sosyal ve ekonomik iş birlikleri’ öngörülüyor.




#İtalya
#Giorgia Meloni
#Recep Tayyip Erdoğan
8 saat önce
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