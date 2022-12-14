İtalyan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağı düştü

İtalyan basınında yer alan haberlerde, eğitim uçuşu sonrasında Sicilya Adası'ndaki Trapani Birgi havaalanındaki üssüne dönmekte olan İtalyan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağıyla bugün öğleden sonra temasın kesildiği belirtildi.
Uçağın hava üssünün 8 mil güneydoğusunda denize düştüğü ve söz konusu bölgede arama-kurtarma çalışmalarının hemen başlatıldığı aktarıldı.
Çok maksatlı avcı önleme uçağı olan Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağının düştüğü bölgede bir helikopterin havadan aramalara destek verdiği, uçağın tek koltuklu modellerden olduğu ve yaklaşma safhasındayken henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü bilgisi paylaşıldı.
Pilotun uçaktan fırlatma koltuğu sayesinde kurtulmuş olması umuduna yönelik ifadelere de yer verildi.
İtalya'da 2017’de de İtalyan Hava Kuvvetlerine ait bir Eurofighter Typhoon savaş uçağı gösteri uçuşu sırasında Terracina açıklarında denize çakılmıştı.
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Yetkililer, küçük uçaklarının yüksek voltajlı bir iletim kulesine çarpması ve Marylanddeki elektrik hatlarına dolanmasının ardından iki kişinin yaklaşık 30 fit yükseklikte asılı kaldığını söyledi.
Federal Havacılık İdaresi (FAA) yaptığı açıklamada, New York , White Plainsten ayrılan tek motorlu uçağın Gaithersburgdaki Montgomery County Airpark yakınlarındaki elektrik hatlarına çarptığını söyledi.
Montgomery County İtfaiye ve Kurtarma Servisi baş sözcüsü Pete Piringer, Maryland Eyalet Polisi tarafından kimliği belirlenen bir pilotun 65 yaşındaki Patrick Merkle ve 66 yaşındaki bir yolcu Jan Williamsın uçakta olduğunu söyledi.
Kurtarma birimleri, uçağı havada yaklaşık 100 fit asılı halde buldu. Kaza sırasında yolcuların yaralanmadığı belirtildi.
Piringer, Yaklaşık 100 fit yukarıda sallandıkları gerçeği göz önüne alındığında çok tehlikeli bir durumdalar ifadelerini kullandı.
Kurtarma ekipleri mahsur kalanları kuleden güvenli bir şekilde indirmeye çalışırken yoldaki trafik askıya alındı.
İtfaiye ve polis ekiplerine yardımcı olmak için tehlikeli madde timi ile birlikte özel teknik ekipler olay yerine geldi.
Independenta göre Piringer, Uçaktaki insanlara ulaşma sürecindeyiz, iletişim halindeyiz dedi.
Washington bölgesindeki kamu hizmeti şirketi Pepcoya göre, olay bölgede büyük bir elektrik kesintisine neden oldu ve yaklaşık 120.000 kişinin elektriksiz kaldığını açıkladı.
Yollar da trafiğe kapatıldı ve bölgedeki çok sayıda trafik ışığı söndü.
Montgomery County Devlet Okulları, yaygın bir elektrik kesintisi ve bunun güvenlik ve okul operasyonları üzerindeki etkisi nedeniyle tüm okulların ve ofislerin 28 Kasım Pazartesi günü kapalı kalacağını söyledi.
Olay yerindeki elektrikli kablolar nedeniyle Montgomery Köyündeki insanlardan bölgeden uzak durmaları istendi. Ancak Pepco, hatların enerjisini kestiğini söyledi.
Kazadan gelen görseller, iletim kulesine burun yukarı yerleşmiş ve tellere dolanmış küçük beyaz bir uçağı gösterdi.
Goldstein, kurtarma ekiplerinin çalışmasını güvenli hale getirmek için önce yüksek gerilim tellerinin topraklanacağını ve ardından itfaiye ekiplerinin kepçeli kamyonlar veya bir vinç kullanarak uçağı zincirleyerek veya kuleye bağlayarak sabit hale getirmek için kullanacağını söyledi.
Uçak daha dengeli hale geldikten sonra, kurtarıcılar yolcuları aşağı indirmek için vinç veya kepçeli kamyonları kullanacak.
FAA, uçağın Mooney M20J olduğunu tespit etti ve olayı Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu ile araştıracaklarını söyledi.
Uçak yüksek gerilim hattına yapıştı: 30 metrede asılı kaldılar
ABD'nin Maryland eyaletinde küçük bir uçak yüksek gerilim hattına çarparak 30 metre yükseklikte asılı kaldı. Kaza sonucu binlerce kişiye elektrik verilemediği bildirildi.
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Latam Havayolları firmasına ait yolcu uçağı, başkent Limadaki Jorge Chavez Uluslararası Havalimanına indikten sonra yolun kenarındaki kamyona çarptı.
Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü. Alana çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi gönderildi.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, çarpmanın ardından uçağın motorundan dumanların yükseldiği görüldü.
Havalimanı şirketinden yapılan açıklamada, uçağın sağ kanadının kamyona çarptığı ifade edilerek, kazanın nedenlerinin araştırıldığı bildirildi.
Peru İtfaiye Teşkilatı Sorumlusu Luis Ponce La Jara, çarpışmada iki itfaiyecinin öldüğünü açıkladı.
Yetkililer, uçakta kaç yolcunun olduğu ve çarpmanın etkisiyle kaç kişinin yaralandığına ilişkin bilgi vermedi.
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